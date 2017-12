Blizzard možno vydá StarCraft 2: Heart of the Storm a Diablo III až budúci rok...

11. feb 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Aj preto sme očakávali, že sa napríklad StarCraft 2: Heart of the Storm objaví v roku 2011, aby sme v podstate na ďalší datadisk nečakali dlho. A možno ak by sa darilo, ani takým Diablom III by sme nepohrdli. Zbytočne, je to predsa Blizzard.

Podľa spoločnosti Activision je totiž pravdepodobné, že sa v tomto roku na trhu neobjaví už žiadna hra od Blizzardu, avšak utešiť nás má informácia, ktorá vraví jasnou rečou: v roku 2012 to budú určite dve hry, ak tento rok nepríde žiadna. Vôbec však nie je isté, že pôjde o jednu z vyššie spomínaných, pretože je vysoko pravdepodobný vývoj ďalšieho datadisku k MMORPG World of Warcraft a Blizzard taktiež pracuje na ďalšom MMORPG.

Blizzard je navyše známy svojimi neustálymi odkladmi hier. Dokonca sa objavili neoficiálne (a nepotvrdené) informácie, že v Blizzarde pracujú aj na konzolovej verzii Diabla III, čo by vysvetľovali zahmlený dátum vydania. Ak ste teda plánovali rozbiť svoje prasiatko a zaplatiť za novú hru od Blizzardu už tento rok, ušetrite svojho keramického kamaráta, zrejme to nebude nutné a StarCraft 2: Heart of the Storm sa možno objaví až budúci rok. Diablo III s veľkou pravdepodobnosťou taktiež. Ak nie o rok neskôr. Alebo o dva. Alebo o tri.

Zdroj: Shacknews