Archeológovia našli v Egypte najstarší neporušený sarkofág na svete

17. jún 2002 o 21:14 © TASR 2002

Káhira 17. júna (TASR) - Archeológovia našli v blízkosti pyramíd v Gíze najstarší neporušený sarkofág na svete. Vápencovú rakvu v dĺžke dvoch metrov a šírke jedného metra objavili v lokalite približne dva kilometre juhovýchodne od Gízy.

Podľa dnešného vyjadrenia riaditeľa káhirského pamiatkového ústavu Záhího Hawása patril sarkofág dozorcovi menom Nenisutvizart, ktorý mal na starosti ľudí pracujúcich na stavbe pyramídy kráľa Chufeva, panovníka IV. dynastie Starej ríše.

"Je to najstarší neporušený sarkofág na svete. Datuje sa 4500 rokov dozadu - až k Chufevovi, ktorý vybudoval veľkú pyramídu," uviedol novinárom Hawás.

V okolí pyramíd v Gíze sa našlo približne 120 hrobiek robotníkov, avšak v žiadnej z nich sa nenašiel neporušený a zapečatený sarkofág. Ak by sa vnútri sarkofágu našla múmia, bolo by to prvý krát, čo archeológovia objavili zabalzamované telo faraónovho robotníka v tejto lokalite.