Activision prepúšťa, ruší hry a bude sa sústrediť len na úspešné značky

11. feb 2011 o 14:40 Ján Kordoš

Úspech značiek Call of Duty, World of Warcraft alebo StarCraft vyniesli spoločnosti nemalé finančné zisky, no prepad zaznamenali iné projekty. Červenú preto dostali hudobné hry ako Guitar Hero alebo DJ Hero, ktoré sa tento rok neobjavia na trhu. Niet sa čomu čudovať, hráči sú presýtení opakujúcim sa námetom, ktorý bez výrazného vylepšenia nemohol vydržať dlhšie v priazni hráčov. Za niekoľko desiatok skladieb zaplatiť plnú sumu ako za novú hru, je jednoducho pre mnohých príliš veľké sústo.

Vývojárov z FreeStyleGames čaká hromadné prepúšťanie, celkovo chce Activision Blizzard prepustiť približne 500 zamestnancov. Taktiež bol pozastavený vývoj akčnej hry True Crime: Hong Kong od United Front Games, na čo tvorcovia reagovali pomerne pozitívne, že sú si vedomí cieľov spoločnosti Activision, ktorá sa chce venovať výhradne úspešným projektom a veria, že im bude ponúknutá iná forma spolupráce. Ďalším odpadlíkom je skateová séria skateová Tony Hawk.

Podľa finančných správ a analýz sa teda Activision bude spoliehať na vyššie uvedenú trojicu hier, ktorú bude aktívne podporovať aj tento rok. Okrem bonusového obsahu k akčnému Call of Duty: Black Ops, ktorý bude vytvárať špeciálne zriadený vývojársky tím Beachhead Studios, sa pracuje na verzii Call of Duty pre ázijský trh, kde bude distribuovaný formou free-to-play. Hru bude možné si zadarmo stiahnuť, dodatočný obsah či iné bonusy budú spoplatnené. Na tento rok sa taktiež plánuje ďalší diel Call of Duty - pracuje na ňom vývojársky tím Sledgehammer a neoficiálne by sa mal odohrávať v budúcnosti.

