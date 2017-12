Toshiba Libretto W100 - Skvelý koncept, priemerný výsledok

Predstavte si plnohodnotný počítač, ktorý sa skutočne zmestí do vrecka a môžete ho ovládať dotykom. Pre niekoho možno utópia, pre Toshibu reálna výzva. Bude to však revolúcia, alebo len ďalší priemerný produkt?

14. feb 2011 o 7:10 Matúš PaculíkAutor je redaktorom magazínu eSCAPE

Spoločnosť Toshiba sa v poslednej dobe snaží rozvíriť okolo seba stojaté vody uvádzaním nových konceptov, ktoré sme tu zatiaľ nemali. Prvý pokus so Smartbookom AC100 nás síce nenadchol, no zároveň poukázal na dôležité drobnosti, ktoré je potrebné v budúcej generácii vyriešiť. To však nebol jediný netradičný koncept, ktorý si pre nás Toshiba minulý rok pripravila a pre oslavu 25. výročia príchodu na mobilný trh uviedla už dávnejšie oznámený produkt – Toshiba Libretto W100.

Koncept

Ak sa aktívne zaujímate o dianie na notebookovej scéne, tak vašej pozornosti pred pár rokmi určite neušiel netradičný mini notebook SONY Vaio P. Vynikal nielen extrémne malými rozmermi (obrazovka s 8“ uhlopriečkou), ale aj vynikajúcim spracovaním a na vtedajšiu dobu aj výkonným hardvérom a plnohodnotným operačným systémom Windows Vista. Na tomto koncepte extrémne kompaktného mini notebooku stavia aj Toshiba Libretto, pričom tu nenachádzame klasickú klávesnicu, ale druhý dotykový displej. Podobných konceptov sme už na výstavách videli niekoľko, ale len Toshibe sa ho podarilo uviesť reálne na trh. Dve sedempalcové dotykové obrazovky sú skutočne zaujímavé, pričom zároveň prinášajú úplne nový systém ovládania.

Toshiba Libretto W100 + Zaujímavý koncept, výkon

- Prevedenie, hlučnosť, výdrž na batériu Procesor: Intel Pentium U5400 (1,2 GHz, 3 MB L3)

Čipset: Intel QS57

Grafický adaptér: Intel GMA HD

Displej: 2× 7” 1024×600, lesklý povrch, dotykový

Pamäť: 2 GB DDR3, 800 MHz

Pevný disk: 62 GB SSD

Kapacita batérie: 36 Wh

Rozmery: 20,2×12,3×3,0 cm

Hmotnosť: 0,82 kg

Operačný systém: Windows 7 Home Premium 32-bit

Wi-Fi, BT 2.1, 1× USB 2.0, SD CardReader, WebCam

Cena s DPH: 999 €

Tento hybrid medzi mini notebookom a tabletom je netradičný a zároveň aj veľmi zaujímavý.

Prevedenie

V zatvorenom stave vyzerá Libretto ako každý iný kompaktný mini notebook jedine s tým rozdielom, že po otvorení na vás vykuknú rovno dve obrazovky. Jedna z nich slúži primárne na zobrazenie pracovnej plochy, druhá na ovládanie. Nájdete tu nielen softvérovú qwertz klávesnicu, ale aj softvérový touchpad s klávesmi. Tu však nastáva prvý a podľa nášho názoru aj dosť podstatný problém. Nie je totiž možné mať súčasne zobrazenú klávesnicu a aj touchpad, čo je brzdou pri aktívnejšej práci. Áno, popri písaní môžete na presun kurzora použiť hlavnú obrazovku, ale kvôli jemnému rozlíšeniu sa prstom nemusíte trafiť presne tam, kde ste chceli. Windows 7 sa dá dotykom ako tak ovládať jedine na väčších uhlopriečkach a aj tak môžeme naraziť na veľmi malé ovládacie prvky. Softvérový touchpad je však spracovaný pomerne solídne a pri opustení jeho virtuálnej plochy vás na to upozorní jemnou vibráciou. Po pár hodinách práce sa naň dá zvyknúť, no rovnako ako aj klávesnica, svojou presnosťou nijako nevyniká. Na aktívnejšiu práce to teda rozhodne nie je, krátke poznámky v teréne s týmto prístrojom zvládnete pohodlne. Trochu nás zamrzela hrúbka tohto prístroja – v zatvorenom stave sú to až 3 cm, čo je v porovnaní s tabletmi pomerne dosť. Rovnako konštrukcia nie je úplne dokonalá a pri väčšom tlaku sme zaznamenali jemné deformovanie a nepríjemné zvuky. Čo nás nepotešilo vôbec, bolo prehrievanie tela prístroja v okolí procesora a s tým súvisiace hlučné chladenie. Aj pri nenáročnom používaní sa ventilátor roztočil na vysoké otáčky a svojou hlučnosťou vlastne obmedzil niektoré funkcie prístroja. Počas testovania sme ho napríklad chceli využiť ako čítačku elektronických kníh, chladenie však bolo v tichu večernej siesty skutočne rušivé.

Hardvér

Vtesnať do tak malého tela plnohodnotný počítač určite nie je jednoduché. O to viac sme boli prekvapení z hardvérovej výbavy, ktorá je lepšia ako pri drvivej väčšine bežných netbookov. Základom tu je totiž procesor Intel Pentium U5400, ktorý ponúka dostatok výkonu pre nenáročnú prácu. Ide o dvojjadrový procesor s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz a L3 cache pamäťou s kapacitou 3 MB. Vyrobený je 32 nm technológiou, pričom obsahuje aj integrované grafické jadro Intel GMA HD. Jeho pracovná frekvencia je z dôvodov zníženia produkcie tepla upravená a pohybuje sa v rozmedzí 166 až 500 MHz. Operačná pamäť typu DDR3 má kapacitu 2 GB, čo postačuje na bezproblémovú prácu aj s viacerými súčasne spustenými aplikáciami. Ako dátové úložisko tu slúži 62 GB flash pamäť, pričom celková svižnosť systému je veľmi dobrá. Navyše si treba uvedomiť, že tu sú obhospodarované dva displeje s celkovým rozlíšením 2048×1200 bodov. Tie majú zároveň negatívny dopad na výdrž pri práci na batériu, ktorá je veľmi dôležitým parametrom pri ultraprenosných zariadeniach. Dobré predpoklady dávalo použitie hardvérovej platformy s TDP len mierne presahujúcim 20 W, ale výsledok nedosahujúci ani len 3 hodiny nás vyslovene sklamal. Celková spotreba prístroja sa totiž pri aktívnejšom používaní vyšplhala až cez hranicu 26 W, čo už je porovnateľné s bežným menším notebookom. Ten si však môže na rozdiel od extrémne kompaktného zariadenia dovoliť aj väčšiu batériu a teda ponúkne dlhšiu výdrž pre prácu v teréne.

Čistý priemer

Keď k nám do redakcie dorazilo Libretto, boli sme skutočne potešení z nového konceptu. Extrémne malé zariadenie s výkonom bežného notebooku, ktoré zvládne prehrať aj HD video, to sa veru často nevidí. Postupne však naše nadšenie opadávalo, ako sme prichádzali na viac a viac nedotiahnutých vecí. Rozlíšenie je na takú malú uhlopriečku doslova úchvatné, ale čo z toho, keď pre taký obrovský počet bodov na palec musíte mať obrazovku blízko pri očiach. Navyše je tu problém trafiť sa prstom do malých ovládacích prvkov systému, ktorý rozhodne nebol navrhnutý na takéto účely a neuľahčuje to ani nemožnosť súčasného používania softvérovej klávesnice a touchpadu. Povestný klinec do rakvy pridáva slabá výdrž na batérie a vysoká hlučnosť prístroja aj pri skutočne nenáročnom používaní. Tento nesporne zaujímavý produkt je tak zrážaný na kolená množstvom nedotiahnutých drobností, ktoré vo výsledku znepríjemňujú jeho ovládanie. Na druhú stranu, pokiaľ sa nad ne dokážete povzniesť, bude Toshiba Libretto šikovným spoločníkom na vašich cestách a my ostatní budeme čakať na jeho ďalšiu verziu, ktorá tieto nedostatky, dúfajme, odstráni.