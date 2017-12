Obedná pauza: Mooo

Dnes zistíte, že získať od kravy mlieko je pomerne náročné. Teda... keď je do čoho dojiť, ide to už vlastne samo, no dostať ju ku fľaške môže byť problém. Mooo.

Všetky tie pohyblivé plošiny, bomby v ceste, polená, čo treba správne nastaviť, stohy, ktoré sa musia odpratať z cesty... Mooo. Ovládanie:

Klávesnica - šípky na pohyb, myškou odstraňujete stohy. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.