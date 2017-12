Čím je vlastne The Daily prvý svojho druhu?

Čím je najnovší projekt Ruperta Murdocha The Daily taký inovátorský, že bol chvíľu v hlavných správach na celom svete?

9. feb 2011 o 21:15 Juraj Javorský

Najdôležitejšia zmena iPadových novín je v ich biznis modeli.

Prvé noviny, ktoré nosíte stále so sebou, to nie sú. Máme predsa inteligentné telefóny, kde si čítame SME, Wall Street Journal alebo aj Nový Čas.

Nie sú to ani prvé noviny, ktoré vychádzajú bez papiera. Také existujú aj na slovenskom internete už zopár rokov.

Čitateľom z Apple

Prvé číslo The Daily vyšlo 2. februára. Na titulke písali o Egypte, vnútri boli bežné správy dňa vrátane športu a počasia a nechýbalo ani sudoku.

Podľa obsahu sú to bežné noviny, ktoré by si mohol prečítať hocikto. Ale nemôže. The Daily si prelistujú výlučne majiteľa iPadu, čo je počítač s rozmermi tenkej knihy a ovládaním pomocou prsta na displeji. Ani nie pred rokom ním Apple začal takzvanú tabletovú revolúciu.

Nielen Rupert Murdoch je presvedčený, že aj keď ľudia už toľko nesledujú televíziu a prestali si kupovať svoje noviny, médiá stále potrebujú. Ako by mali vyzerať, vysvetlil vo Financial Times: „Ľudia očakávajú, že obsah bude ušitý na mieru ich záujmom a bude po ruke v každom čase a na každom mieste.“

Murdoch stavil tridsať miliónov dolárov na to, že požadované vlastnosti spĺňa denník na iPade. Slovenskí čitatelia jeho investíciu nemajú ako posúdiť, Denník sa predáva iba v USA.

Listovanie po displeji

Takže jedinou možnosťou, ako opísať zážitok z listovania iPadovými novinami, je spoľahnúť sa na skúsenosti tých, čo si už cez svoj iPad klikli na online obchod firmy Apple a za 99 centov kúpili noviny na jeden týždeň. Dá sa predplatiť aj celý rok – za 25 dolárov.

Aplikácia The Daily sa im vzápätí sama nainštalovala do tabletu a po spustení sa na celej obrazovke ukázala titulná strana aktuálneho čísla s veľkým logom denníka.Hoci čitateľ môže klikať na rôzne ovládacie prvky, ktoré ho navigujú naprieč obsahom a funkciami, The Daily nezabudol na listovanie prstom po displeji, stranu po strane. No iPad dokáže podstatne viac.

Fotky nie sú iba statické, dajú sa zväčšovať a niektoré sú dokonca panoramatické. A k online novinám samozrejme patria videá a pompézna grafika. „The Daily lahodí očiam a je čistejší, ako tradičné spravodajské weby,“ napísali Financial Times.

Medzi vyzdvihované vlastnosti v recenziách patrila možnosť hocijaký článok či fotografiu zdielať na sociálnych sieťach, alebo si prispôsobiť obsah napríklad tak, že si necháte zobrazovať články o obľúbenom športovcovi. No pre majiteľov tabletov to nič prevratné neznamená.

Bez Apple to nepôjde

Najdôležitejšia inovatívnosť The Daily je teda v biznis modeli. Viaceré magazíny už predávajú svoje vydania pre iPady, ale vždy jednotlivo, číslo po čísle. A to podľa The Economist znamená veľkú premenlivosť tržieb. „Technologický magazín Wired predal v júni 100­ tisíc digitálnych výtlačkov. V decembri to bolo už len 24 400,“ vysvetľuje The Economist.

Vydavatelia si totiž roky budovali základňu predplatiteľov a odovzdať ju do rúk Apple považujú za riskantné. Viacerí z nich si sľubujú od tabletov záchranu žurnalistiky, no aby to bola pravda, budú musieť vymyslieť spôsob, ako na ne svoje noviny doručiť.

Na príklade The Daily vidno, že pravidlá hry na trhu tabletov určuje Apple, dodáva The Economist. Apple má milióny používateľov a výbornú distribúciu, za ktorú si berie 30–percentnú províziu.

Svoj distribučný náskok si bude môcť Murdoch potvrdiť i vďaka ďalšiemu faktoru, a tým je cena. The Economist citoval Kena Doctora, autora knihy Newsonomics, podľa ktorého by 99 centov za týždeň mohla byť presne tá suma, na akú si ľudia dokážu zvyknúť, a keď budú vymieňať papierové noviny za tabletové, budú očakávať podobnú.

Nikto nevie, či je to cena, ktorá zachráni noviny, pretože si nikto netrúfne povedať, ako by vyzerala výsledovka denníka, ktorý by sa presťahoval z novín do tabletu.

No je to cena blízka tej, s ktorou operuje projekt Piano. Ten má spojiť viacerých slovenských vydavateľov pod spoločnú platobnú bránu, ktorá vpustí čitateľa na webe k plnohodnotnému obsahu len vtedy, ak zaplatí 2,90 eura za mesiac.