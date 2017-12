So spoveďou pomôže katolíkom aj iPhone

Návštevu kostola program nenahradí, no veriacemu naznačí, čo sa od neho očakáva.

10. feb 2011 o 0:00 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Aj by ste išli na spoveď, len neviete, čo od toho očakávať? Pomôže vám aplikácia pre iPhone. Prišla s ňou americká firma Little iApps, pomoc pri spovedi ponúka za necelé dve eurá.

„Našou túžbou je umožniť katolíkom, aby prežívali svoj duchovný život aj cez digitálne technológie,“ povedal podľa Reuters jeden z tvorcov aplikácie Patrick Leinen.



Tvrdí, že pri tvorbe aplikácie pomáhali katolícki biskupi, a má preto posvätenie od cirkvi. Stala sa prvou aplikáciou pre iPhone s oficiálnym požehnaním.



Aplikácia však samotnú návštevu kostola nenahradí. Užívateľa len poučí o tom, čo má od spovede očakávať, zobrazí mu desať Božích prikázaní a otázkami mu naznačí, aké priznania sa od neho na spovedi očakávajú. „Nevenujem Bohu každodennú modlitbu?“ znie jedna z navádzacích otázok.



Leinen vyhlásil, že jeho dielo je vhodné aj pre tých, ktorí by sa po rokoch chceli vrátiť do kostola. Vraj už pozná konkrétny príklad muža, ktorý po stiahnutí aplikácie išiel po dvadsiatich rokoch na spoveď.



O tom, že kresťania by mali byť súčasťou digitálnej komunikácie v prejave koncom januára hovoril aj pápež Benedikt XVI.