Sandy Bridge - nová architektúra procesorov Intel

Hodinky v Inteli tikajú neúprosným Tick-Tock rytmom, kedy sa strieda rok uvedenia novej architektúry a rok jej optimalizovania prechodom na menší výrobný proces. Nový výrobný proces sme videli minulý rok, kedy sme sa dočkali 32 nm procesorov Westmere. Dne

10. feb 2011 o 14:20 Ján MichálekAutor je redaktorom magazínu eSCAPE

s sme vo fáze Tock, a na 32 nm vítame novú mikroarchitektúru Sandy Bridge.

Sandy Bridge je tak pokračovateľom veľkého úspechu procesorov architektúry Nehalem, a vystupuje ako druhé generácia rodiny Core. Cieľom Intelu bolo znovu zvýšiť výkon procesora vzhľadom na jeho spotrebu, zvýšiť efektivitu v špecifických aplikáciách a hrách a zdokonaliť technológie už zavedené v predošlej generácii Westmere. Bola pridaná nová inštrukčná sada AVX (Advanced Vector Extensions) pre vyššiu efektivitu procesora v operáciách s plávajúcou desatinnou čiarkou. Sandy Bridge sleduje aktuálne trendy tvorenia obsahu na internete, a vďaka novým inštrukciám dokáže efektívnejšie a rýchlejšie spracovať video, poradí si aj s prehrávaním stereoskopického 3D obsahu vo Full HD. Potešia sa aj majitelia biznis notebookov, rozšírenie podpory AES inštrukcií výrazne urýchli šifrovanie údajov pri ukladaní na pevný disk a to až dvojnásobne oproti procesoru predošlej generácie bežiacom na rovnakej frekvencii.

Integrované grafické jadro je už štvrtej generácie a taktiež prešlo zmenami, stúpli pracovné frekvencie (až po 1350 MHz) a zvýšil sa tak i výkon, takže zahrať sa môžete jednoduchšie hry na nižšom rozlíšení celkom pohodlne. AMD i NVIDIA to so svojimi riešeniami v čipsete budú mať veľmi ťažké, ohrozená bude aj pozícia low-end diskrétnych grafík, ktoré sa pravdepodobne už definitívne stanú zbytočnou záležitosťou, minimálne pre platformu Core. Intel priznáva, že pre skutočných entuziastov je diskrétna grafika nevyhnutná, no pre hranie hier na Facebooku, alebo v internetovom prehliadači predsa celkom stačí integrované jadro, ktoré zvládne aj MMORPG typu WOW, a vy ušetríte na spotrebe grafickej karty. Intel HD Graphics konečne podporujú DirectX 10.1, OpenGL 3.0 a Shader Model 4.1, podľa označenia rady budú mať grafiky šesť (HD Graphics 2000 v Core i3), alebo dvanásť (HD Graphics 3000 v Core i5), výpočtových jednotiek. Zmenila sa aj HD akcelerácia, zatiaľ čo pri Clarkdale a Arrandale procesoroch bol preprocessing a enkódovanie videa v MPEG2 a H.264 riešené softvérovo, Sandy Bridge to dokáže hardvérovo, čím sa výrazne znižuje čas potrebný pre spracovanie takto orientovanej úlohy. Pridaná je i podpora pre rozhranie HDMI 1.4.

Nové procesory sa však okamžite nezradia na špičku, v desktop segmente budú uvedené iba tri procesory triedy Core i7, a to i7-2600K, i7-2600s a i7-2600. Post najvýkonnejšieho procesora tak ostane v rukách šesťjadrového Core i7-980X pre socket LGA 1366. Sandy Bridge postupne vystrieda na trhu Clarkdale v strednom segmente Core i5 a Core i3, a v druhej polovici roka aj procesory Pentium a Celeron, čo by mal byť definitívny zánik socketu LGA 775. Na trhu uvidíme aj viacej procesorov s prívlastkom K, ktoré budú otvorené všetky násobiče a plné možnosti pretaktovania.

Sandy Bridge má niekoľko zmien najmä z hľadiska vnútorného návrhu a usporiadania. I tu je integrované grafické jadro, zdieľaná L3 cache a pamäťový radič. Podporované sú samozrejme DDR3 v dvojkanálovom zapojení. Osobitná časť je venovaná DMI zbernici s priepustnosťou 20 Gb/s, pripojeniu diskrétnej grafickej karty 16 PCI-Express linkami (pre dvojicu kariet sa linky delia po osem pre každú), a manažmentu napájania procesora. Intel tak pokračuje v trende integrácie celého severného mostíka do puzdra procesora ďalším krokom, integrované grafické jadro a pamäťový radič v procesoroch Clarkdale boli vyrábané 45 nm procesom a jadro 32 nm, pri Sandy Bridge je už 32 nm vyrobený celý procesor vrátane Uncore časti spoločne na jednom die.

Zmena návrhu pod puzdrom sa musela prejaviť aj na doske procesora. Ak sa tešíte na nové Sandy Bridge procesory ako sa budú vypekať na vašej novej doske s P55 čipsetom, máte smolu. Sandy Bridge a Westmere nie sú pinovo kompatibilné, a teda pre nový procesor budete znova potrebovať novú dosku. Aktuálne má tak Intel na trhu dosky pre štyri typy socketov; dožívajúci LGA 775, mainstreamový LGA 1156, high-end LGA 1366 a nový LGA 1155. Nový socket i procesory sú fyzicky rozdielne, a zámok je posunutý na iné miesto ako pri procesoroch pre socket LGA 1156, zámena je preto nemožná. Aspoň že rozstup otvorov pre inštaláciu chladiča ostal rovnaký a tak môžete Sandy Bridge chladiť ktorýmkoľvek súčasným chladičom pre LGA 1156.

Zmena zastihla aj Turbo Boost, automatické pretaktovanie jadier procesora v závislosti od aktuálnej potreby, ktorá sa dostáva do druhej generácie. Pri štyroch aktívnych jadrách je možné zvýšiť frekvenciu zvýšením násobiča jadra o jeden bin (frekvenčný zdvih o jeden násobok základnej frekvencie), pri dvoch aktívnych jadrách môže stúpnuť násobič o dva a viac binov, a pri jednom jadre ešte vyššie. Vo všetkých prípadoch je ešte k dispozícii rezerva, ktorú je možné využiť pre ďalšie zvýšenie frekvencie, nesmie sa však prekročiť navrhnuté TDP procesora. Spoločne s technológiou virtualizácie jadier Hyper-Threading sa snaží Intel o dosiahnutie univerzálneho procesora, ktorý bude mať vysokú frekvenciu (a tým aj výkon) v prostredí aplikácií jedno a dvojvláknových, a v multithread aplikáciách zasa virtuálne jadrá pre rýchle spracovanie väčšieho počtu vlákien súčasne. V prípade osadenia procesora do dosky, ktorá nemá výstup pre integrovanú grafiku, je grafické jadro odpojené, čím sa šetrí energia, ktorú je možné ďalej využiť pre funkciu Turbo Boost. Správa napájania umožňuje odpájať do nulového stavu (Dead Off) nielen jadrá, a grafickú kartu, ale aj cache, a ostatné uncore časti procesora, podobne ako tomu bolo doteraz pri mobilných procesoroch Arrandale.

Hrubý výkon nových Sandy Bridge procesorov oproti predošlej generácii Core citeľne stúpol, a to najmä v oblasti renderovania obsahu a práci s videom, nárast je však veľmi citeľný aj v hrách. My sme testovali modely Core i7-2600K (3.4 GHz, 8M cache, 4 jadrá/8 vlákien, integrovaná grafika do 1350 MHz) a Intel Core i5-2500K (3.3 GHz, 6M cache, 4 jadrá/4 vlákna integrovaná grafika do 1100 MHz), výsledky v porovnaní s predchádzajúcou generáciou sú uvedené v tabuľke. Procesory sme testovali na základnej doske Intel DP67BG, ktorej detailnú recenziu, spoločne s recenziami základných dosiek iných výrobcov nájdete v teste na našom webe.

Možnosti pretaktovania doznali patričné zmeny a veľkou mierou bude do pretaktovania hovoriť aj čipová sada. Napríklad procesor Core i7-2600K má plne odomknuté všetky možnosti jadra (zmena násobičov pre Turbo Boost, násobičov pre DDR3 pamäte, a nastavenie stropu TDP a napätia procesora), pričom frekvenciu procesora a pamäťových modulov je možné meniť nezávisle od základnej frekvencie, ktorá je po novom stanovená na 100 MHz. Tieto finty sa však dajú len na čipsete P67, na H67 sa budete vedieť pohrať iba s frekvenciami grafickej karty. Pri procesoroch i7-2600, 25xx, 24xx a 23xx bez prívlastku K, ktoré sú čiastočne odomknuté, a je možné zvýšiť maximálnu hranicu Turba o 4 biny, čo však v konečnom dôsledku stále môže priniesť nárast frekvencie pre jedno jadro pri Turbo Booste o 800 MHz (8 binov). Aj bežný užívateľ si tak s dobrým chladením a procesorom „K“ môže dovoliť taktovať veľmi luxusne, a obyčajnou zmenou hornej hranice pre Turbo Boost dokáže veľmi slušne zvýšiť výkon procesora. Horná hranica by mala byť pritom niekde okolo 5,7 GHz.

Nové procesory architektúry Sandy Bridge predstavujú ďalší krok k rýchlejším a efektívnejším procesorom. Pomer výkonu na jednotku spotreby sa stále zvyšuje, a to nielen zmenšovaním výrobného procesu. Ak ste si v minulom roku dopriali upgrade na procesor v sockete LGA 1156 nemusíte ľutovať, pravdepodobne máte stále dostatok výkonu, Sandy Bridge sa určite na trhu uchytí veľmi rýchlo, podľa cenovej politiky Intelu sa to však zrejme na cenách procesorov Clarkdale neprejaví.

Schéma čipovej sady P67: Pre nové procesory je pripravený i nový čipset so socketom

LGA 1155, integrácia dvojkanálového pamäťového radiča a grafických liniek do procesora umožnila celkom vynechať z návrhu severný mostík. Intel P67 Express je tak koncipovaný ako single-chip a s procesorom je spojený DMI zbernicou so šírkou 20 Gb/s. Podporovaných je 14 USB portov, 6× S-ATA II a maximálne 2× S-ATA 6 Gb/s.