Predaj mobilov v Nemecku by sa mal v roku 2011 zvýšiť o 4,3 %

Počet predaných mobilných telefónov v Nemecku by sa mal v tomto roku zvýšiť o 4,3 % na 29 mil. kusov.

8. feb 2011 o 13:45 SITA

FRANKFURT 8. februára (SITA, Reuters) - Tretinu z tohto počtu by mali tvoriť drahšie smartfóny. V pondelok o tom informovalo združenie firiem podnikajúcich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií Bitkom. Predstaviteľ združenia Friedrich Joussen očakáva, že v roku 2011 sa v Nemecku v porovnaní s predchádzajúcim rokom predá o 36 % viac smartfónov. Predaj telefónov by sa mal celosvetovo zvýšiť o 9 % na 1,4 mld. kusov. Motorom tohto rastu budú hlavne štáty skupiny BRIC, do ktorej patrí Brazília, Rusko, India a Čína. Podiel týchto krajín na celkovom raste by mal byť až 41 %.

Joussen, ktorý je tiež šéfom nemeckej divízie spoločnosti Vodafone, povedal, že celosvetovo by sa príjmy z mobilných dátových služieb mali zvýšiť o 16 % na 175 mld. eur, čo predstavuje približne 40 % príjmov z hlasových služieb. "V USA, ktoré sú priekopníkom mobilného internetu, dosiahnu príjmy z dátových služieb po prvý raz vyššiu úroveň ako príjmy z hlasových služieb," povedal Joussen. Príjmy z dátových služieb v USA vzrastú v tomto roku o 18 %, dodal.

Bitkom už nie je taký optimistický vo výhľade pre mobilné hlasové služby. V tomto roku by mal trh s hlasovými službami celosvetovo vzrásť o 0,7 %. Kým na rozvíjajúcich sa trhoch by sa mali príjmy zvýšiť o 5 % na vyspelých trhoch ako USA a Európa by mali naopak už štvrtý rok v rade klesnúť.