Z verejných profilov na Facebooku vyrobili zoznamku

Ak pevne dúfate v to, že vaša fotografia a informácie o vašich záujmoch a koníčkoch zostanú iba na serveroch Facebooku, mýlite sa. Státisíce verejných profilov sa objavili v zoznamovacej službe bez súhlasu používateľov.

8. feb 2011 o 10:55 Milan Gigel

Tvorcovia služby lovely-faces.com naprogramovali robota, ktorý prehliadal profily a vyberal z nich tie, ktoré obsahovali hodnotné informácie. Automat následne profily zatriedil podľa čŕt tvárí do kategórií, ktoré majú zjednodušiť zoznamovanie.

Služba nezobrazuje žiadne reklamy a záujemcov o zoznámenie smeruje priamo na Facebook. V katalógu nájdete aj používateľov zo Slovenska a Čiech. Možno dokonca aj seba.

Kým autori tohto projektu tvrdia, že použili iba verejné informácie a ich úmyslom nie je na novej službe zarábať, prevádzkovatelia Facebooku tvrdia, že ide o porušenie pravidiel a súkromia.

Ak nemáte chuť s nikým randiť, ba dokonca vás podobné návrhy môžu urážať, mali by ste sa zamyslieť nad tým, čo všetko vytrúbite o sebe do sveta. Facebook je známy tým, že neustále mení pravidlá a nastavenia súkromia, takže by ste sa mali mať neustále na pozore.