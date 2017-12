SHIFT 2: Unleashed - potreba rýchlosti

Pokračovanie úspešných pretekov tentoraz bez nálepky Need for Speed, no stále s výzorom seriózneho jazdca, ktorý nám nič nedaruje zadarmo.

8. feb 2011 o 11:50 Ján Kordoš

História značky Need for Speed siaha do ďalekej minulosti, kedy mnohí dnešní hráči možno žužlali kábel od myšky - nie, vtedy neboli všetky periférie bezdrôtové, ale sme sa poctivo motali o káblov. Keď sa v roku 1994 objavil prvý diel Need for Speed pre konzolový systém 3DO, málokto tušil, že sa práve zrodila legenda. Určiť najlepší diel je ale nesmierne náročné. Nie len preto, že každý má svojho vlastného favorita - a skutočne sa nájdu aj takí, ktorým sa páčil Undercover - lež jedna skupina si užíva arkádové jazdenie, druhá sa prikláňa viac k simulátorom. Konkrétny príklad? Hot Pursuit vs. Shift... alebo prvé diely vs. Porsche Unleashed.



Aj preto sa v Electronic Arts múdro rozhodli, že Shift, ktorý v podstate znovu oživil záujem o série Need for Speed, sa stane svojim druhým dielom samostatnou značkou. Vývojári zo Slightly Mad Studios si to zaslúžia a nebudú aspoň zbytočne trhať asfalt arkádovo pozitívnym jedincom, ktorým sa síce Shift páčil, ale akosi to už nebolo Need for Speed. Skôr konkurent pre konzolové projekty Forza MotorSport či Gran Turismo. A druhý diel chce týmto velikánom riadne stúpiť na otlak. Či sa mu to podarí, je samozrejme otázne a môžeme si akokoľvek hladiť svoje veštecké gule, výsledok vám nepovieme, no jedno je zrejmé už dnes. Tam, kde je konkurencia pomerne sterilná a vsádza na overené postupy, chce SHIFT 2 poriadne dupnúť na plyn.

Na samotných pretekoch sa nedá nič extra novátorské vymyslieť, no spracovanie jazdy bude znovu o čosi zaujímavejšie. Dosiahnuté to je ako novým engineom, ktorý zvláda nové grafické finesy, detailnejšie spracované vozidlá či časticové efekty pri kolíziách. To je všetko pekné a na krásne vozidlá sme sa pozerali už mnohých hrách. Podobne ako prvý Shift priniesol vynikajúci pohľad spoza volantu, ktorý nebol len staticky umiestnenou kamerou. Postupné rozmazávanie pri vyšších rýchlostiach a mierne nakláňanie pri prejazdoch zákrut - aj vďaka tomu sme si jazdu vychutnávali niekedy omnoho viac ako pri konkurenčných projektoch.

Tentoraz sa pôjde ešte o čosi ďalej a hra bude simulovať pohľad samotného jazdca v helme. Nielenže budeme na hornom a dolnom okraji vidieť čierne obrysy priezoru, ale sa pohľad bude čo najreálnejšie hýbať. Dostaneme omnoho viac: pri prejazdoch zákrut, výjazdoch na obrubník, preraďovaní, prudkom brzdení či pridávaní a samozrejme i nárazoch. Vizuálne atraktívna vlastnosť sa samozrejme bude dať vypnúť, pretože hoc vyzerá zaujímavo, obávame sa, že po čase by sa prehnané pohupovanie kamery mohlo hráčom zdať skôr ako nepríjemné. Medzi ďalšie novinky v sérii budú patriť nočné preteky, no neostaneme len pri nich, na tratiach sa budeme naháňať i za denného svetla a tentoraz konečne i rôznorodého počasia. Veľké nádeje vkladajú vývojári práve do nočných jázd: v iných hrách je všetko okolo vás osvetlené tak, aby ste zbytočne netápali, čiastočne pôsobivý zážitok prinieslo Gran Turismo 5. SHIFT 2 by na to malo ísť ešte tvrdšie a trať osvetlená dvojicou reflektorov, bude jednou veľkou neznámou. Jednoducho tma ako v rohu a skutočne neuvidíte niekoľko stoviek metrov dopredu, navyše chyby a neskoré brzdenie nemusí nastať len u vás, ale aj súperov. Adrenalín stúpa.

Netreba dodávať, že hrateľnosť zostane znovu naklonená skôr simulátorom, než akčnému pretekaniu, k dispozícii dostaneme skutočné vozidlá, poveternostné podmienky a stav vozovky bude mať vplyv na jazdný model a ovládanie vozidla. Chýbať nebude ani získavanie bodov skúseností za čistú alebo agresívnu jazdu a následné profilovanie jazdca. Z posledného Hot Pursuit si hra požičia Autolog, takže si na svoje príde i komunita a multiplayer sa stane bežnou súčasťou hry. A to všetko už 25. marca.