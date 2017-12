Muž postrelenej kongresmanky do vesmíru poletí

NASA zvažovala výmenu veliteľa poslednej misie raketoplánu Endeavour. Mark Kelly však chce letieť.

7. feb 2011 o 20:00 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Pôvodne predpokladal, že aj v tom lepšom prípade presedí najbližšie mesiace v nemocničnej izbe, kde bude pomáhať svojej manželke.



Teraz sa však astronaut Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Mark Kelly rozhodol, že prednosť dá svojej posádke.



Dôvodom je zlepšujúci sa stav jeho manželky. Je ňou americká kongresmanka Gabrielle Giffordsová, ktorú pri januárovom útoku postrelil do hlavy útočník v arizonskom Tucsone. Zabil vtedy šesť ľudí.



Politička sa z vážnych zranení prekvapujúco rýchlo zotavuje. Kelly preto chce pokračovať vo výcviku a NASA mu návrat umožní. Napriek tomu, že vzhľadom na okolnosti už uvažovala aj o náhradnom veliteľovi.



Kelly sa však vráti na svoje miesto a bude veliteľom zrejme posledného letu raketoplánu Endeavour. Štart misie je naplánovaný na 19. apríla.



„Zvážil som, čo by si priala moja žena,“ povedal podľa agentúry AP. „Zvážil som tiež, čo si praje jej rodina a čo moja rodina. To mi rozhodovanie uľahčilo.“



Kellyovcov vesmír fascinuje. Markov brat Scott je v súčasnosti veliteľom Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a až do marca bude krúžiť zhruba 350 kilometrov nad povrchom Zeme.



Sám Mark Kelly je bývalým bojovým a testovacím pilotom. Lietal v Iraku počas operácie Púštna búrka. Pred tromi rokmi už velil misii raketoplánu Discovery. Do vesmíru vyniesol časť japonského kozmického laboratória Kibo.