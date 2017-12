Ukončenie činnosti dvoch najnavštevovanejších SMS brán na Slovensku

Od 1. júna 2001 sa spoločnosti Zoznam.sk a eTechnologies, prevádzkovatelia najnavštevovanejších SMS brán na slovenskom Internete (sms.zoznam.sk a sms.azet.sk), rozhodli pozastaviť prevádzkovanie týchto služieb pre svojich používateľov.

30. máj 2001 o 15:12

Dôvodom je viac ako polročná snaha obidvoch prevádzkovateľov dohodnúť sa s poskytovateľom tejto služby Eurotel a.s. na akceptovateľných obchodných podmienkach, zohľadňujúcich reálnu situáciu na slovenskom Internete.

Obidve služby ponúkali svojim používateľom po celú dobu možnosť bezplatného posielania SMS správ do sieti obidvoch slovenských GSM operátorov. Viac ako dva milióny odoslaných SMS správ priebehu jedného mesiaca však vyhnali cenu tejto služby do niekoľko stotisícových čiastok a rokovania o znížení cien so spoločnosťou Eurotel a.s. zatiaľ stroskotali.

Považujeme však za problém, že jediný, kto na celú situáciu skutočne doplatí je používateľ slovenského Internetu.

Obidve spoločnosti sú rozhodnuté poskytovať svojim používateľom len skutočne kvalitné služby, čo je v prípade SMS brány možné len na základe dohody s mobilným operátorom. Využívanie voľne dostupných (a vo svojej podstate pirátskych) svetových brán nepredstavuje spoľahlivé a bezpečné riešenie ani pre prevádzkovateľa, ani pre používateľa.

Pôvodne zvažované riešenie aspoň čiastočného spoplatnenia odosielaných SMS správ zatiaľ predstavitelia obidvoch spoločností (t.z. Zoznam aj eTechnologies) zavrhli. Cieľom oboch spoločností nie je vytvárať službu pre úzku skupinu ekonomicky silnej vrstvy. Cieľom je dostupnosť a výhodnosť internetových služieb pre všetkých, čo v skutočnosti nekorešponduje so zavádzaním spoplatňovania služieb, ktoré v rozvinutej internetovej krajine (napr. aj v Českej republike) dostane používateľ zadarmo. Nákup hardvéru, softvéru, poplatky za pripojenie do Internetu atď. považujeme za dostatočne vysokú investíciu priemerného používateľa, ktorú nechceme zvyšovať poplatkami za služby, ktoré by mal, podľa nášho názoru, dostať bezplatne. Sme dokonca ochotní akceptovať cenu služby od mobilného operátora a znášať na vlastné náklady poplatky s tým spojené, ale v obojstranne akceptovateľnej výške.

Aj napriek momentálnej situácii sme presvedčení, že už v dohľadnej dobe budeme môcť svojim užívateľom vrátiť ich obľúbené služby SMS brány, v pôvodnej kvalite a aj naďalej bezplatne. Bude to však znamenať vytvorenie akceptovateľnej obchodnej politiky pre všetky strany. Možností je viacero, je však potrebné o nich diskutovať. Všetkým predsa ide o rozvoj slovenského Internetu.