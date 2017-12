Murdochov Daily chce zmeniť noviny

Na svete je prvý denník, ktorý sa dá čítať iba na iPade.

4. feb 2011 o 0:00 Mirek Tóda

NEW YORK, BRATISLAVA. Napriek tomu, že ide o nenávideného konkurenta, keď magnát Rupert Murdoch v stredu v New Yorku predstavoval svoj nový produkt, so zvedavosťou ho sledovali všetky veľké svetové médiá.

Volá sa Daily, stojí 99 centov na týždeň a 40 dolárov na rok. Na rozdiel od iných médií ho nenájdete ani na webe, ani na papieri. Čítať sa dá len na tablete od firmy Apple.

Murdoch, ktorý ako jeden z prvých stavil na spoplatnenie novín na internete (Wall Street Journal, Times), si iPad obľúbil tak, až uveril, že táto platforma zmení budúcnosť žurnalistiky.

Jeho Daily má asi sto redaktorov a na rozdiel od papierovej konkurencie nepotrebuje distribúciu ani tlačiareň. Podľa Murdocha bude úspešný, ak si ho predplatí milión ľudí.

Reakcie na jeho prvé vydanie však boli rozpačité. Sklamalo graficky, nevyužilo potenciál pohodlného čítania na dotykovej obrazovke.

Podľa Guardianu navyše akoby Daily nevedel, pre koho je určený. Miestami sa totiž tvári ako kvalitné noviny Times, názorovo ako republikánske Fox News či populisticky ako bulvár Sun.