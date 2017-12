VIDEO: Ako sa maľujú dúhy?

Čo by ste povedali na to, ak by ste v jedno obyčajné ráno vykročili z domu do ulíc, ktoré sú vyzdobené dúhami? Vraj do takejto výzdoby nemožno zahaliť mesto za jedinú noc? Neverte tomu.

3. feb 2011 o 10:12 Milan Gigel, (mg)