Nemeckú loď uväznenú v Antarktíde by mali začať vyslobodzovať už dnes

16. jún 2002 o 15:10 © TASR 2002

Kapské Mesto 16. júna (TASR) - Záchranná loď vypláva dnes z juhoafrického prístavu Kapské Mesto, aby vyslobodila pasažierov a posádku lode zo zovretia ľadu pri pobeží Antarktídy, do ktorého sa dostala 30. mája.

Na palube uväznenej nemeckej lode Magdalena Oldendorff sa nachádza 107 pasažierov a členov posádky. Loď z ruskej výskumnej základne v Antarktíde do Kapského Mesta, keď sa jej do cesty postavil ľad.

Odhaduje sa, že v prípade, ak to dovolí počasie, sa juhoafrická loď Agulhas priblíži k uväznenému plavidlu do desiatich dní, aby jej doručila zásoby potravín a palivo. Medzitým vypláva v stredu z argentínskeho Buenos Aires smerom k lodi ľadoborec so záchrannými helikoptérami na palube.

Na lodi sa nachádza aj 79 členov ruskej výskumnej skupiny. Vedúci antarktickej expedície a polárny výskumník Viačeslav Martinov pre agentúru ITAR-TASS uviedol, že všetci ľudia na palube lode sú v dobrom zdravotnom stave.

Zásoby potravín na lodi, pôvodne plánované do začiatku júla, sa teraz vydávajú na prídel a loď má dostatok paliva na ďalšie dva mesiace.

Loď Magdalena Oldendorff bola postavená v roku 1983 ako viacúčelové plavidlo pre arktické vody. V roku 2000 bola podporným plavidlom 20. indicko-arktickej expedície.