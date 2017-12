S plným mechúrom do boja - raky komunikujú močom

Konstanz 15. júna (TASR) - Riečne raky sú nočné tvory, z tohto dôvodu nevieme veľa o ich sociálnom živote. Ako tento život funguje a ako raky medzi sebou komunikujú, skúmali nemeckí vedci z univerzity v Konstanzi.

Thomasovi Breithauptovi a Petre Egerovej sa prvýkrát podarilo túto komunikáciu "zviditeľniť". Egerová, vyučená zdravotná sestra a biologička, vstrekla rakom do krvného riečiska farbivo fluorescín. Odtiaľ sa dostalo obličkami do mechúra, z ktorého bolo vylúčené s urínom cez nefropóry.

Vizualizácia týchto výlučkov priniesla zaujímavé poznatky o správaní rakov. Keď sa napríklad stretnú v boji dvaja samčekovia, pomocou špeciálnych štruktúr vstreknú jeden druhému urín do tváre.

Z nášho pohľadu je to nechutné, ale medzi rakmi to zapôsobí. Kto totiž vylúči viac moču, protivníkovi signalizuje, aký je silný a väčšinou víťazí. Moč teda aj u rakov transportuje vnútrodruhové signálne látky - feromóny, píšu vedci v časopise Journal of Experimental Biology.

Podľa Breithaupta to zapadá do koncepcie "úprimného signálu" v evolučnej biológii. Takýmto signálom oznamuje silnejší slabšiemu, že všetok odpor je zbytočný a netreba sa zbytočne namáhať. Funguje to však iba vtedy, ak množstvo a zloženie signálnej látky - v tomto prípade urínu - naozaj verne odráža stav protivníka. Urín je "dobrým kandidát", pretože obsahuje odpadové produkty metabolizmu a vypovedá tak o vnútornej sile indivídua.

Nové poznatky by sa mohli prakticky využiť v ochrane prírody v Európe. Už viac ako sto rokov vytláčajú z Ameriky zavlečené druhy domáce riečne raky, napríklad raka riečneho (Astacus astacus). Na vine je račí mor, ktorí votrelcom neškodí, ale pre raka riečneho je smrteľný.

"Za jediný týždeň môže byť vyhubená celá populácia. Keď poznáme signály, ktorými raky komunikujú, možno nájdeme spôsob, ako sa votrelcov zbaviť," hovorí Breithaupt.

