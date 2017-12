Ste pripravení na blikajúce obaly tovarov?

Regály obchodov sa čoskoro premenia na malé Las Vegas. Nová technológia umožňuje výrobcom navrhovať obaly tak, aby boli vybavené svetelnými pútačmi. O ich napájanie sa postará bezdrôtová technológia.

31. jan 2011 o 10:05 Milan Gigel

Kým podsvietenie a energetický prijímač sú súčasťou papierového obalu, zdroj energie sa nachádza v regále. Prostredníctvom cievky pulzuje do bezprostredného okolia energiou, ktorá má dostatočný potenciál na to, aby napájala jednoduchý čip riadiaci blikanie a aj samotné podsvietenie. V momente, keď sa škatuľa premiestni do nákupného košíka blikanie ustane.

Keďže svetielkujúce plochy a cievka prijímajúca energiu sú vyrobené tlačovou technológiou, dodatočné náklady na obal nie sú vysoké. Podobný princíp používajú čítačky čipových kariet, či elektronické visačky, ktoré chránia tovar pred odcudzením.