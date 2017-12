Sony odhaľuje novú prenosnú konzolu NGP

Slávnostné odhalenie novej verzie prenosnej konzoly od Sony bolo očakávané už dlhšiu dobu. Rôzne fámy šíriace sa okolo handheldu, ktorý sa stane nasledovníkom Playstation Portable (PSP), resp. PSP Go!, boli razantne hodené do koša a na Sony Meeting v Toki

31. jan 2011 o 16:20 Ján Kordoš

u sme sa dozvedeli niekoľko podrobností.

Je pravdou, že Sony so svojim PSP za konkurenčným Nintendom DS (v rôznych verziách ako DS Lite, DSi, DSi XL) zaostávalo v predajnosti a počte vydaných hier, pričom v zahraničí segment prenosných videohier nesmierne lukratívny. Sony krátko po bližšej špecifikácii nového handheldu od Nintenda s označením 3DS predstavilo svojho konkurenta s kódovým označením NGP (Next Generation Portable).

Nejde o oficiálne potvrdený názov, na ten si budeme musieť ešte nejaký ten mesiac počkať - samotná prenosná konzola by sa mala objaviť na sklonku tohto roku za bližšie nešpecifikovanú cenu (môžeme odhadovať cca 350 Euro). Vylepšení oproti predchodcovi je hneď niekoľko, pričom rozhodne poteší druhá analógová páčka. Zároveň veríme, že pôjde o ergonomické riešenie, pretože obe analógové páčky umiestnené v spodnej časti handheldu môžu (ale nemusia) pri dlhodobejšom hraní spôsobiť nepríjemné bolesti, prípadne nestabilné držanie.

Ako je dnes už zvykom, nesmie chýbať dotykový displej, ktorý bude využívaný hojne v hrách a rôznych aplikáciách. Len aby to nebolo zbytočne kontraproduktívne a z hrateľných a jednoduchých hier sa nestali záležitosti s prostou hrateľnosťou a zbytočne komplikovaným ovládaním. Nechýbajú ani dve kamery (jedna je umiestnená v prednej, druhá v zadnej časti NGP), pohybové senzory či špeciálny touchpad na zadnej časti prístroja. Bližšie technické špecifikácie nájdete v záverečnej časti článku.

Okrem podpory 3G siete je samozrejmosťou i WiFi. Hry budú distribuované aj prostredníctvom pamäťových kariet (takže žiadne špeciálne médiá ako v prípade PSP a UMD), avšak omnoho viac sa v Sony spoliehajú na digitálnu distribúciu hier, ktorú aktívne využíva PSP Go!. Oproti Nintendu 3DS vsádza NGP primárne na výkon handheldu, ktorý je dostatočne vysoký na to, aby na menšom displeji zobrazoval videohry v úžasnej kvalite. Ako sme sa však už nie raz presvedčili, veľký výkon nemusí znamenať i väčšiu obľúbenosť u herného i neherného publika.

Nintendo vložilo všetky karty na 3D zobrazenie, Sony vsádza na úžasné grafické spracovanie s podporou dotykového displeja a touchpadu. Víťaz bude jasný až po vydaní oboch prístrojov a už klasicky rozhodnú hlavne hry na trhu. Tých bolo zatiaľ potvrdených hneď niekoľko, pričom je samozrejmosťou, že môžeme počítať so všetkými úspešnými značkami priamo od Sony ako napríklad Killzone, LittleBigPlanet, WipEout, Resistance, Hustle Kings alebo Uncharted Portable. Medzi ďalšie first party projekty bude patriť Little Deviants, Gravity Daze, Reality Fighters a iné.

Capcom prinesie ďalší diel zo série Monster Hunter, nebude chýbať ani Lost Planet 2, Sega sľúbila novú Yakuzu, Tecmo zas Dynasty Warriors a samozrejme nesmie chýbať ani nejaký ten Metal Gear Solid. Tvorcovia z Epic Games oficiálne potvrdili, že hardvér konzoly bez problémov zvládne tretiu generáciu ich Unreal enginu, takže sa môžeme tešiť na skutočne pôsobivé hry.

Mnoho z nich bude odhaľovaných postupne (v príprave by malo byť približne 80 titulov), prvá ukážka z hrania Uncharted vyzerá zaujímavo a báť sa môžeme jedine spomínaného ovládania.

Technické parametre Next Generation Portable

Procesor: ARM Corte-A9 core (4 jadrá)

GPU: SGX543MP4+

Rozmery: 182.0 x 18.6 x 83.5mm (dĺžka x výška x šírka)

Obrazovka: dotykový OLED multitouch kapacitný displej, 16:9, veľkosť: 5 palcov, rozlíšenie: 960 x 544

Zadný touch pad: kapacitný

Kamery: 2x (v prednej a zadnej časti handheldu)

Zvuk: stereo, zabudovaný mikrofón

Senzory: gyroskopický senzor a pohybový senzor, elektronický kompas

Zabudovaný GPS systém

Konektivita: 3G, WiFi, Podpora Bluetooth 2.1 + EDR

Ovládacie prvky: PS tlačidlo, Power tlačidlo, 4 akčné tlačidlá (trojuholník, kruh, krížik a štvorec), dve analógové páčky, krížový ovládač (štyri smery), shoulder tlačidlá (na vrchnej časti handheldu L/R buttony), Start a Select tlačidlá

Približná (neoficiálna) výdrž batérie: 4-5 hodín

Médiá: pamäťové flash karty

Cena: ??? (odhadom cca 350 €)

Dátum vydania: október - december 2011

video //www.youtube.com/embed/CAXBUKUE5J4

Ukážka z hrania Uncharted Portable

Zdroj: Gamespot, IGN, YouTube