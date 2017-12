Desať vecí, ktoré by si mohol internet odpustiť

Odvrátená tvár internetu. Azda každý s ňou už niekedy prišiel do styku. Desať vecí, ktoré na nás číhajú vo virtuálnom svete.

„Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.“ Tak znie legendárna odpoveď istej dôchodkyne v ankete jedného českého denníka. Po prečítaní nasledujúceho textu takýto pocit možno nadobudne viacero z vás.

Ako každá vec na svete, aj internet má okrem kladných aj svoje záporné stránky. Portál listverse.com vybral desať z nich. Ako sa hovorí - obozretnosti nikdy nie je nazvyš...

10. Hekovanie a bezpečnosť

Náš Národný bezpečnostný úrad a jeho nezabudnuteľné heslo „nbusr123“ je len slabým príkladom (ne)dodržiavania bezpečnostných zásad vo virtuálnom svete.

Z vášho konta na pokeci síce nikdy nikto zrejme milióny alebo štátne tajomstvo (i keď tu sa v miestnych reáliách dá pochybovať) nevyťaží, no v prípade, že sa stanete obeťou rafinovaného odhalenia a na povrch vypláva napríklad vaše obľúbené jedlo alebo iná prísne utajovaná skutočnosť, nech je vám príkladom kazašský premiér Karim Masimov.

Vďaka WikiLeaks o ňom totiž prenikli na verejnosť informácie, že je vášnivý návštevník nočných klubov a tanečník. Odhalenie týchto „prísne utajovaných skutočností“ ale pána premiéra dokonca potešilo.

Avšak je asi jediný, pretože pre ďalších, ktorých zasiahli „nekompromisné“ chápadla Assangeho mašinérie sa stali WikiLeaks symbolom zla. Austrálskemu hakerovi sa podarilo minimálne zmeniť svet diplomacie a rozpútať celosvetovú debatu na tému bezpečnosti informácií.

9. Súkromie

Aké máte nastavenia súkromia na Facebooku? Koho všetkého máte za priateľov? Sú vaše heslá dostatočne silné? Na to všetko treba brať ohľad, pokiaľ nechcete, aby sa z vašich údajov stala vec verejná.

Internet je na jednej strane baštou anonymity, no ak nedokážete vaše súkromné údaje účinne ochrániť, veľmi ľahko sa stávate absolútne priehľadným.

8. Počítačové vírusy a červy

Vírusy, červy, trójske kone či rôzny spyware. Táto odvrátená stránka virtuálneho sveta vám môže veľmi nepríjemne znechutiť prácu na počítači.

Výstrah, aby ľudia neotvárali neznáme nedôveryhodné odkazy a prílohy bolo vždy neúrekom, ale často sa minuli účinku. V lepšom prípade to skončilo len malými ujmami, no internetové „potvory“ dokážu narobiť aj poriadne škody.

Podľa niektorých údajov zatiaľ najdrahšie vyšiel svet červ s menom „MyDoom“, ktorý sa rozšíril v roku 2004 a údajne spôsobil škody až za 35 miliárd dolárov.

7. Virtuálni „predátori“

22-ročná Monika Šmidová z Bánoviec nad Bebravou je považovaná za prvú obeť Facebooku na Slovensku. Martin Hančár (na snímke), ktorý s ňou komunikoval prostredníctvom internetu dostal za jej vraždu šestnásťročný trest.

Komunitné portály, fóra, zoznamky a sociálne siete sú nielen miestom a príležitosťou na spoznanie nových ľudí, ale aj domovom virtuálnych „predátorov“.

Títo ľudia – anonymné existencie, vystupujú pod vymysleným nickom, uvádzajú o sebe falošné údaje, len aby prilákali na seba pozornosť a upútali svoju obeť.

V lepšom prípade im postačí virtuálny kontakt, pri ktorom druhá osoba vôbec nemá tušenia, s kým má dočinenia v skutočnosti, no dochádza aj k prípadom, kedy sa „predátor“ dožaduje osobného stretnutia a toto rande naslepo už nemusí skončiť práve romanticky.

6. Závislosť

Aj vy máte ten pocit, že „online“ čas plynie rýchlejšie ako ten „offline“? Koľko hodín denne presurfujete? Stať sa závislým na internete naozaj nie je žiadny problém.

Sociálne siete alebo „hry - onlajnovky“ dokážu človeka pripútať k počítaču na dlhé hodiny a úspešne budujú závislosť na týchto výdobytkoch nového milénia. Oddanosti virtuálnemu svetu podlieha čoraz viac ľudí.

Pomôcť takýmto ľuďom sa v roku 2002 rozhodla Elizabeth Wooleyová, ktorej syn Shawn bol závislý na hraní online hry EverQuest a založila organizáciu Online Gamers Anonymous (OLGA). Tak snáď sa raz nestretneme na ich fóre...

5. Podvody

Priznajte sa. Koľkokrát ste za minulý rok zdedili peniaze po neznámom príbuznom v Nigérií alebo vyhrali v lotérii sumu, po ktorej by môžete dať v práci ihneď výpoveď a natrvalo sa usadiť na Tahiti?

S podobnými e-mailami prišiel do kontaktu snáď každý. Stále sa bohužiaľ nájde dostatok jednotlivcov, ktorí na podobné podvody naletia. Vďaka internetu mohli podvodníci rozšíriť pole svojej pôsobnosti z listovej formy na omnoho efektívnejšiu e-mailovú.

Svojsky sa rozhodla pred časom zarábať aj istá firma aj na Slovensku. Užívatelia sa registráciou na rôznych webstránkach a súhlasom s podmienkami používania zaviazali zaplatiť nemalý poplatok, ktorý začala neskôr spoločnosť vymáhať. Stojí za to, byť obozretný.

4. Dezinformácie a konšpirácie

Elvis žije! Kto zabil Kennedyho? Pristálo Apollo na Mesiaci? Kto stojí za útokom na dvojičky? Nový svetový poriadok? Konšpiračné teórie tu vždy boli a budú. Vďaka internetu však zaznamenali doposiaľ nebývalý rozmach.

A nielen oni. Zároveň sa z každého druhého blogera alebo diskutéra stáva odborník na globálne otepľovanie alebo kvantovú fyziku.

Neobmedzený virtuálny priestor je zahltený mnohými „stopercentnými“ názormi či faktami a každý jeden z nich sa vás snaží presvedčiť, že práve on je ten jediný správny.

3. Čierny trh

Slováci sú údajne cez internet schopní kúpiť všetko a prevyšujú tak aj ostatok Európy. Objednávame online hocičo - od kníh až po elektrospotrebiče.

Na internete kúpite naozaj všetko. Ibaže nielen to, čo je v súlade so zákonom. Aj keby to tak nemalo byť, už to tak raz je. A ani zďaleka nejde len o nelegálne sťahovanie hudby, filmov alebo programov.

Vzácne pašované živočíšne a rastlinné druhy, ľudské orgány, zbrane, nebezpečné materiály a iné. Síce to neobjednáte priamo na E-bay, ale ľudia, ktorí majú o podobné „kšefty“ záujem si väčšinou cestu k nim úspešne nájdu.

2. Útoky a ohováranie

V marci 2010 dostala 19-ročná žena z Bánoviec alias „sexuologicka2“ podmienku za ohováranie na Pokeci. Do svojho anonymného profilu pridala fotku inej ženy, jej rodiny a ponúkala sexuálne služby.

Lenže takýto trest stihne len málokoho. Internet je „mekkou“ cyber-hádok, roztržiek, búrlivých diskusií a osobných útokov. Z bežných nekonfliktných ľudí sa zrazu stávajú „online monštrá“, schopné povedať či vykonať vo virtuálnom svete to, čo by si v reálnom nikdy nedovolili.

Proti tomuto neduhu žiadny antivírus zatiaľ neexistuje. Otvorený svet internetu si zatiaľ mnoho jednotlivcov vysvetľuje po svojom a degraduje ho svojim negatívnym prístupom.

1. Detská pornografia

Ak sa väčšina doterajších bodov dala brať trochu z nadhľadu, pri detskej pornografii to nepôjde a oprávnene patrí medzi to najhoršie, čo internet umožňuje.

Celosvetový boj proti detskej pornografii dosiahne z času na čas úspech, rozbije sa sieť a zadrží veľké množstvo materiálu. Avšak úplne skoncovať s detskou pornografiu sa zrejme nepodarí nikdy.

Pokiaľ bude existovať dopyt, vždy sa nájdu kriminálnici, ktorí neváhajú pre peniaze urobiť čokoľvek. A vďaka internetu zarobia.

