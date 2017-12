Výbuch bude žiariť ako druhý Mesiac

Muži a ženy by mali dodržiavať tradičné úlohy. Ale aj hviezda, ktorá možno vybuchne už zajtra či kilogram, ktorý bude mať novú definíciu. Vynovený Týždeň vo vede.

29. jan 2011 o 15:00 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Poznáme genóm orangutana. Vedci navyše zistili, že naši príbuzní majú DNA oveľa stabilnejšiu, než napríklad ľudia alebo šimpanzy. Počas vývoja týchto primátov sa totiž menila v menšej miere.

Orangutany sa pritom od našej spoločnej vývojovej vetvy oddelili niekedy pred šestnástimi až dvanástimi miliónmi rokov. +Čítajte viac na Science

Vedci objavili veľrybí hybrid. Je potomkom vráskavca minke a vráskavca minke antarktického a odborníci to zistili vďaka analýze DNA. Oba druhy, ktoré zvyčajne žijú na opačných stranách planéty, sa pravdepodobne stretli vo vodách okolo rovníka.

Vedci však dosiaľ predpokladali, že do týchto vôd prichádzajú v rôznych časoch. Druhou možnosťou je, že niektoré veľryby z juhu zablúdili z dôvodu nedostatku potravy až do arktických vôd. +Čítajte viac na National Geographic

V Grónsku je najteplejšie za posledné desiatky rokov. Výsledkom je topenie ľadu, čo by v dlhšom časovom horizonte mohlo viesť až k niekoľkometrovému zvýšeniu morskej hladiny.

Niektorí vedci však hovoria, že na naše šťastie je grónsky pevninský ľadovcový príkrov o čosi stabilnejší, než sa dosiaľ predpokladalo. +Čítajte viac na Guardian

Muži by sa mali viac hrať so svojimi deťmi, no nemali by ich kúpať či kŕmiť. Tvrdia to psychológovia, ktorí si myslia, že tradičné rodové roly fungujú najlepšie.

Muži, ktorí ženám pomáhajú, totiž podľa nich „podrývajú snahy svojich žien". +Čítajte viac na Daily Telegraph

O čom sme písali v SME

Kilogram bol poslednou jednotkou sústavy SI, ktorá bola definovaná odkazom na svoj vzor. To chcú teraz fyzici zmeniť.

Dôvodom je, že za posledných sto rokov sa zmenšila hmotnosť prototypu asi o 50 mikrogramov, teda o hmotnosť porovnateľnú so zrnkom piesku. A to môže byť príliš. +Čítajte viac

Môže vybuchnúť zajtra aj o milión rokov. No keď sa 640 svetelných rokov vzdialená Betelgeuze premení na supernovu, uvidíme ju aj cez deň.

Toto kozmické divadlo nám však nemôže nijako ublížiť, len pár týždňov budeme pozorovať hviezdu, ktorá bude žiariť asi ako Mesiac. +Čítajte viac a pozrite si infografiku

Vidíme ju, ako vyzerala pred 13,2 miliardami rokov. Taká je totiž galaxia, ktorá je podľa astronómov dosiaľ najstaršou pozorovanou.

Za snímku supervzdialeného kozmického objektu vďačíme Hubblovmu vesmírnemu ďalekohľadu, ktorý nás poslal na výlet do času len stámilióny rokov po veľkom tresku. +Pozrite si fotografiu

Nebuďte osamelí. Také je odporúčanie vyplývajúce zo štúdie v magazíne Science. Vedci totiž zistili, že dlhodobá osamelosť môže viesť až k negatívnym dôsledkom pre ľudský organizmus.

Takíto jednotlivci sa dožívajú nižšieho veku, majú depresie a vyššie riziko ochorení. Osamelosť je vraj podobne hrozná ako obezita či fajčenie. +Čítajte viac z prílohy Víkend

