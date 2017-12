Matrix na drogách aj návrat legendy. 5 videí, ktoré musíte vidieť

Aj tento týždeň sme z videí, ktoré ľudia posledný týždeň na Facebooku, Twitteri či blogoch zmieňovali najviac, vybrali 5 najzaujímavejších.

29. jan 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák, (tp)

Matrix, Terminátor a Tamilci

Viete si predstaviť, ako by vyzeral Matrix skombinovaný s Terminátorom, keby sa ho do rúk chytili bollywoodski filmári a urobili z neho tamilské sci-fi? Áno, táto bizarná kombinácia je v skutočnosti ešte oveľa zábavnejšia. Až je škoda, že film Enthiran-The Robot sa nedostal do slovenskej multiplexovej distribúcie.

video //www.youtube.com/embed/svOlz2ei4Yk

Duke Nukem je späť

Je to jedna z najväčších legiend počítačových hier, a keď ste „Dukea" nehrali, vlastne ste hry nehrali vôbec. Bola to zrejme jedna z najzábavnejších hier nielen pre jedného, ale aj pre viac hráčov, no jej pokračovanie sa stalo symbolom toho, ako odkladať vydanie až do nekonečna. Duke Nukem sa však vracia. Aj vy sa tešíte na prasatá?

video //www.youtube.com/embed/1-b78TKZIyw

Hip-hop v štyroch minútach

Môže sa zmestiť história hudobného žánra do štyroch minút? A bez toho, aby ste k tomu potrebovali prehrávač či len obyčajný hudobný nástroj? Ak ste Eklips, jeden z najšikovnejších beatboxerov sveta, odpoveď je jednoduchá: môže.

video //www.youtube.com/embed/g0_2vmkTmf0

Gorila chodí ako človek

Niektorí ľudia neveria na mimozemšťanov, iní, že pochádzame z opíc. No keď sa zahľadíte na gorilu Ambama z britského Port Lympne Wild Animal Park, ako si vykračuje svojim výbehom, možno o tej ľudskej výnimočnosti začnete trošku pochybovať. Azda keby čosi podobné videli v Darwinovej dobe, nevysmievali by sa mu, že z opice pochádza iba on sám.

video //www.youtube.com/embed/GxDI3s21yf8

Zahrajte si na schodoch

Je to trochu staršie video, no ľudí tento týždeň zase zaujalo. Vraj dobré veci musia byť v prvom rade zábavné, preto sa schody v Štokholme rozhodla skupina nadšencov premeniť na klavír. Komu by potom napadlo používať eskalátory?