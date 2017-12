Vedci našli najstaršiu galaxiu

Najvzdialenejšia galaxia je vzdialená 13,2 miliardy svetelných rokov.

27. jan 2011 o 16:30 ČTK

LONDÝN. Astronómovia objavili dosiaľ najvzdialenejší a teda z nášho pohľadu zrejme aj najstarší kozmický objekt. Superstarú galaxiu našiel medzinárodný tím vedcov vďaka Hubblovmu vesmírnemu teleskopu.

Podľa vedeckého magazínu Nature je galaxia vzdialená 13,2 miliardy svetelných rokov.

Svetlo z novoobjaveného zoskupenia hviezd sa začalo vesmírom šíriť iba 480 miliónov rokov po veľkom tresku. Ak by sa to potvrdilo, išlo by o jednu z prvých galaxií.

„Veľmi sme sa priblížili k prvým galaxiám, pri ktorých predpokladáme, že sa vytvorili 200 až 300 miliónov rokov po veľkom tresku," uviedol Garth Illingworth z Kalifornskej univerzity.

„Tomuto výsledku sme venovali mesiace, aby sme to overili," dodal americký expert.

FOTO - NASA