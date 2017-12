Spoločnosť Microsoft predala 2 milióny softvéru Windows Phone 7

Najväčší výrobca softvéru na svete, spoločnosť Microsoft Corp predala výrobcom telefónov v poslednom štvrťroku 2010 viac ako 2 mil. inštalácií svojho softvéru pre mobilné telefóny Windows Phone 7.

28. jan 2011 o 0:00 SITA

Aj napriek tomu však naďalej výrazne zaostáva za spoločnosťou Apple Inc, ktorá vyrába iPhone a za firmou Google Inc, ktorá vyvinula softvér Android. Microsoft dodáva svoj softvér výrobcom telefónov ako sú Samsung Electronics Co Ltd, LG Electronics Inc a HTC Corp. Microsoft spustil predaj softvéru Windows Phone 7 v októbri. Spoločnosť tiež informovala, že v jej internetovom obchode ponúka pre tento softvér viac ako 6 500 aplikácií.

Aj napriek dobrému začiatku predaja softvéru, Microsoft stále zaostáva za svojimi konkurentmi. Spoločnosť Apple minulý týždeň oznámila, že v poslednom kvartáli predala 16,2 mil. iPhonov, firma Research in Motion Ltd v decembri informovala, že vo štvrťroku, ktorý skončil 27. novembra predala 14,2 mil. telefónov značky BlackBerry a spoločnosť Google, ktorá svoj softvér poskytuje výrobcom telefónov zadarmo, uviedla, že sa denne predá 300 tis. telefónov so softvérom Android, čo predstavuje mesačný predaj na úrovni 9 mil. telefónov.