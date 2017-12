Facebook chce byť bezpečnejší

Šifrovaný prístup k službám sociálnej siete má podľa jej prevádzkovateľov zvýšiť bezpečnosť informácií používateľov a zamedziť zneužívaniu ukradnutých identít. Musíte si ho však aktivovať v nastaveniach.

27. jan 2011 o 10:55 Milan Gigel

V nastaveniach bezpečnosti účtu sa objavila položka, ktorej úlohou je presmerovať všetky spojenia cez SSL tunel prostredníctvom protokolu https://. To zaistí, že Facebook sa vždy postará o to, aby bolo spojenie nadviazané zabezpečeným spôsobom vždy, keď je to možné. Rovnaký krok uskutočnil pred časom Google.

Novinka poteší hlavne tých, čo k svojmu účtu pristupujú cez mobilné pripojenia, či z cudzích počítačov. Nie je to však jediná zmena, ktorá by mohla v dohľadnej dobe zmeniť spôsob, akým si prihlasujeme do Facebooku.

Firma experimentuje s doplnkovým overením identity používateľa tým, že pomenuje ľudí na fotkách, ktorí majú v sieti priradenú svoju identitu. Kto nepozná tváre svojich priateľov bude podľa Facebooku podvodník.