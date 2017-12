Stredne veľké spoločnosti plánujú podľa IBM zvýšiť rozpočty na IT

Viac ako polovica stredne veľkých spoločností plánuje v horizonte nasledujúcich 12 až 18 mesiacov navýšiť svoj rozpočet na informačné technológie.

25. jan 2011 o 14:31 SITA

BRATISLAVA. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti IBM o perspektívach trhu pre tento rok. IBM uvádza, že 53 % respondentov očakáva navýšenie svojich IT rozpočtov v nasledujúcom roku, takmer 31 % opýtaných si myslí, že ich rozpočty zostanú rovnaké a 16 % očakáva ich zníženie, alebo nevedeli odpovedať.

Z prieskumu taktiež vyplýva, že až 70 % stredne veľkých firiem aktívne využíva technológie pre analýzy. S ich pomocou chcú spoločnosti lepšie pochopiť potreby svojich zákazníkov, rozhodovať účinnejšie a fungovať efektívnejšie. Štúdia taktiež poukázala na stále vyššiu obľúbenosť cloud computingových technológií medzi stredne veľkými firmami, keď ich plánujú využiť, alebo už používajú, dve tretiny z nich. Prostredníctvom cloudových technológií chcú spoločnosti zlepšiť riadenie IT systémov a zároveň znížiť náklady.

Medzi priority v oblasti IT firmy v prieskume najčastejšie uvádzali bezpečnosť, riadenie vzťahov so zákazníkmi a analýzu riadenia informácií. Tri štvrtiny respondentov plánuje aktualizovať svoje hlavné IT systémy s cieľom zvýšenia výkonu, bezpečnosti a spoľahlivosti. Hlavnými prekážkami pre výraznejšie rozšírenie informačných technológií boli podľa firiem náklady, problémy so získavaním a inštaláciou technologických riešení a nedostatočné IT schopnosti a zdroje.

V porovnaní s rokom 2009 štúdia odhalila odklon od v tom čase prevládajúceho dôrazu na efektivitu a kontrolu nákladov smerom k väčšiemu dôrazu na rastové iniciatívy. V aktuálnom prieskume 79 % respondentov vníma ako prioritu zameranie na zákazníkov, rast a inovácie. Zmeny podľa IBM odrážajú fakt, že analytické a prediktívne technológie sú v súčasnosti cenovo dostupnejšie aj pre stredne veľké spoločnosti.

Prieskum zadaný spoločnosťou IBM vypracovala agentúra KS&R, ktorá oslovila celkovo 2 112 manažérov stredne veľkých podnikov. Tí majú na starosť rozvoj firiem a nákup informačných technológií. Oslovené firmy pôsobia v rôznych segmentoch vrátane bankovníctva, maloobchodu, doprave alebo poisťovníctva a pochádzali z rôznych krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie, Číny, Japonska, Nemecka, Indie alebo Brazílie. Spoločnosť uskutočnila prieskum v poslednom štvrťroku 2010 s cieľom zachytiť aktuálne trendy, priority a investičné zámery v oblasti IT.