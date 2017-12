Posel Smrti 3 predstavený + video s českými titulkami

26. jan 2011 o 17:00 Ján Kordoš

Príbeh nám pokračuje len niekoľko týždňov po ukončení dvojky: Darren sa ocitol vo väzení a je obvinený z vraždy. Spoza mreží by sme toho však veľa nenahrali. Darrena dostávame do rúk po zaplatení kaucie tajomnou osobou. O koho sa jedná a prečo za Darrena neznámy cudzinec zaplatil nemalé peniaze, ostáva zatiaľ tajomstvom. Navyše Darrena sužujú nepríjemné nočné mory a ani on sám si nie je veľmi istý, či skutočne nie je vrahom. Zároveň sa bude na slobode snažiť vypátrať čo najviac zo svojej minulosti, ktorá sa napokon ukazuje ako riadne zamotaná.

Finálne dobrodružstvo bude podľa všetkého posledným dielom z prostredia panstva Black Mirror a vyvrcholením celej série. Hrateľnosťou pôjde o klasickú adventúru, takže sa budeme rozprávať s desiatkami postáv, zbierať predmety a používať ich na správnych miestach a raz za čas príde aj na logickú hádanku.

Podľa všetkého by mal byť Posel Smrti 3 znovu predabovaný do českého jazyka, no ak to niekomu nebude vyhovovať, môže si zapnúť iba české titulky. Hra by sa mala na trhu objaviť niekedy v priebehu marca až apríla tohto roku. Zatiaľ si pozrite upútavku vo forme videa s českými titulkami.





video //www.youtube.com/embed/p3VFL9MpIHU

Zdroj:PR