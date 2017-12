Prečo sa Steve Jobs už nemusí vrátiť k Apple

Málokto môže povedať, že svet je taký, aký predpovedal, že bude. O šéfovi Apple to neplatí.

26. jan 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Steva Jobsa prinútilo zdravie opustiť firmu, ktorá je v historicky najlepšej kondícii.

BRATISLAVA. „Apple milujem a dúfam, že budem späť tak skoro, ako budem môcť," napísal legendárny šéf firmy Steve Jobs v emaile svojim zamestnancom v deň, keď oznámil, že si dáva zdravotnú pauzu.

Akcie Apple vzápätí klesli o sedem percent. Predsa len, zdravotný stav legendárneho technologického guru treba brať vážne. Keď odchádzal naposledy, chystal sa na liečbu zriedkavej pankreatickej rakoviny a až transplantácia pečene mu umožnila návrat.

Tentokrát by sa už vrátiť nemusel. Nie však zo zdravotných dôvodov, o tých sa na verejnosť nedostali žiadne podrobné správy. Steve Jobs sa nemusí vrátiť preto, že jeho dielo je hotové.

„Technologický svet vyzerá viac-menej presne tak, ako Steve Jobs vždy hovorieval, že bude vyzerať, a Apple je jednou z najhodnotnejších firiem vo vesmíre. Čo viac by mohol Jobs urobiť, než už urobil," napísal internetový magazín Slate.

Zakrivená realita

Jobs okolo seba vytvára auru, ktorú majú problém presne pomenovať aj jeho najbližší spolupracovníci. Za roky pre ňu v médiách vznikol ustálený názov - pole zakrivenej reality. „Je to neuveriteľná schopnosť, ktorá spojením zápalu, charizmy a zastrašovania núti ľudí vidieť len to, čo chce Jobs," opisoval úkaz novinár John Heilemann v článku pre časopis New Yorker.

Pole nemá vplyv len na verných fanúšikov Apple, ktorí na výrobky od Jobsa nedajú dopustiť. Spolupracovníci spomínajú aj na to, ako Jobs dokázal presvedčiť vlastných inžinierov, že každý problém musí mať jednoduchšie a elegantnejšie riešenie. A robí to, až kým nie je s výrobkom sám spokojný.

Keď napríklad Jobs na začiatku roka 2007 odhalil prvý iPhone, v spoločnosti RIM, ktorá vyrábala vtedy najpopulárnejšie smartfóny BlackBerry, zavládlo zdesenie. Inžinieri RIM–u neverili, že vyrobiť zariadenie ako iPhone je technicky vôbec možné. Porážku úplne priznali, až keď dostali zariadenie do rúk.

Tvrdohlavé revolúcie

Neústupná tvrdohlavosť Jobsa má vo zvyku meniť každých pár rokov celé technologické odvetvia. Jobs stál pri vzniku počítača Apple II, ktorý stanovil normu pre všetky súčasné osobné počítače.

Apple pod Jobsom uviedlo do života celý rad technológií, ktoré zmenili spôsob, akým ľudia počítače používajú. Dokázalo napríklad rozoznať hodnotu počítačovej myši, ktorá predtým, ako ju Apple pribalil k počítaču Macintosh, existovala pätnásť rokov nepovšimnutá.

O „Macu", ktorý vznikal pod osobným dohľadom Jobsa, v roku 1984 Bill Gates povedal, že je to jediný počítač, ktorý dokáže uchopiť ľudskú predstavivosť.

Macintoshe predbehli dobu o desať rokov. V čase, keď ostatné počítače pracovali s vypisovaním príkazov do riadkov, prišiel Apple so strojom, ktorý sa ovládal pomocou myši, programy bežali v oknách a podobali sa na dnešné počítače.

Microsoft dokázal Apple napodobiť až začiatkom deväťdesiatych rokov. Obchodnú vojnu však Apple neustál. Vysoká cena počítačov a séria zlých obchodných rozhodnutí vtedajšieho vedenia poslala Apple do krízy. Jobs ju nezažil. Pre nezhody odišiel z firmy a založil vlastný podnik NeXT.

Do Apple sa vrátil v roku 1997, keď sa mu podarilo spoločnosť presvedčiť, aby kúpila jeho stratovú firmu. Do dvoch rokov však Apple prakticky ovládol zvnútra a zopakoval to, čo spravil prvýkrát pri Macu – zobral existujúce technológie a spojil ich spôsobom, ktorý nikomu pred ním nenapadol. Akurát sa zameral na iné odvetvie. Výsledkom bol prvý iPod. Pred troma rokmi rovnako nachytal výrobcov mobilov.

Apple bez Jobsa

Aj keby sa Jobs rozhodol, že Apple úplne opustí okamžite, firma má základné koncepty pre zariadenia naplánované na roky dopredu. Ľudia okolo Tima Cooka, ktorému Jobs odovzdal každodenný chod firmy, nebudú mať problém ich zrealizovať.

„Problém nie je v tom, že by Apple stratilo schopnosť pokračovať v tom, čo robí teraz," povedal pre New York Times analytik firmy Piper Jaffray Gene Munster. „Stratili by však schopnosť prísť s inšpiratívnou vecou, ktorú ešte nikto nevymyslel. Podstata problému je v tom, že Steve Jobs je v podstate nenahraditeľný," dodal Munster.