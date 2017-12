Objavili dinosaura s jediným prstom

Vedci našli v Číne čudesného prajaštera. Jeden prst mu pomáhal pri získavaní potravy.

26. jan 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Mäsožravé dinosaury patrili vo svojom období medzi najúspešnejšie druhy na Zemi. No neskôr postupne prichádzali o jednu dôležitú charakteristiku.

Podľa internetového vydania magazínu Science sa znižoval počet ich prstov.

Z pôvodných piatich mal známy Tyrannosaurus rex iba dva. Teraz vedci objavili prvého jaštera, ktorý má len jeden prst.

Paleontológovia zvláštneho tvora objavili na severe Číny, v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. O objave Linhenykusa monodactylusa informovali v odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci si myslia, že jeden prst mohol asi meter vysokému dinosaurovi pomáhať pri vyhrabávaní potravy, predovšetkým hmyzu.