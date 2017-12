Obrázkové a hudobné ukážky z českého Silent Hill: Downpour

25. jan 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Počiatočné ohlasy na zahraničných serveroch síce nie sú extra nadšené, no ťažko očakávať, že by sa atmosférou Downpour priblížilo japonským predchodcom. Prvoradá je hrateľnosť a hoci aj západný štýl hororov, čím nám pripomína napríklad Alana Wake-a. Zatiaľ si môžete pozrieť obrázky z hry a vypočuť ukážku zo soundtracku (stiahnite si ju tu), ktorý má na starosti Daniel Licht. Poznať ho môžete napríklad vďaka hudbe z výborného seriálu Dexter. Pôvodný tvorca hudby Akira Yamoka odišiel od Konami po vydaní Shattered Memories a momentálne pracuje pre Grasshopper Manufacture na hre Shadows of the Damned.

Zdroj: Shacknews