Špeciálne edície stratégie Total War: Shogun 2

25. jan 2011 o 14:40 Ján Kordoš

Okrem štandardnej verzie si môžete iba prostredníctvom predobjednávok zarezervovať špeciálnu limitovanú edíciu a v obchodoch bude zas dostupná zberateľská edícia. A čo budú jednotlivé verzie obsahovať?





Total War: Shogun 2 Štandardná edícia: balenie v širšej krabičke s českou lokalizáciou a tlačeným manuálom za MOC 48,99 €

obdoba štandardnej verzie s rozšíreným obsahom v podobe unikátnej hrateľnej frakcie klanu Hatori, bonusový scenár s historickou bitkou Nagašino, kompletný set brnenia pre vášho avatara a pre začiatok bonusové body skúsenosti pre vylepšenie online postavy. To všetko za cenu štandardnej edície, no hru si treba predobjednať, pričom počet kusov je limitovaný. Total War: Shogun 2 Zberateľská edícia: exkluzívne balenie v podobe krabičky z imitácie bambusu. Okrem rozšíreného obsahu Limitovanej edície bude súčasťou balenia art book, figúrka generála Takeda Shingena, jedného z najväčších vojvodcov Japonska - za cenu 79,99 €.

Vývojári z Creative Assembly by chceli návratom k prvému dielu bohatej série Total War prilákať obrazovkám i strategických nováčikov, no zároveň nechcú stratiť skúsených veteránov, pre ktorých pripravujú nielen zlepšenú umelú inteligenciu nepriateľa, ale taktiež komplexné možnosti využívaných taktických volieb. Desať rokov so sériou Total War teda oslávime už čoskoro - a v príjemnom japonskom prostredí.

