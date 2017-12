Rodičia sa na bezpečnosť detí môžu pýtať v poradni

Ani slovenské deti nie sú na internete v bezpečí, rodičia často zanedbávajú komunikáciu s deťmi na tieto témy. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti Slovanet.

Samostatne s internetom pracuje 44 percent slovenských detí, iba o niečo viac ako štvrtina rodičov v posledných dvoch dňoch strávila čas so svojimi deťmi na internete. U detí našlo nevhodný obsah 37 percent rodičov. Ako tvrdí výkonný riaditeľ Slovanetu Peter Máčaj, je možné, že „s nevhodným obsahom sa stretáva až polovica detí na internete“. Prieskum robila spoločnosť uplynulý mesiac medzi viac ako tritisíc rodičmi detí do osemnásť rokov, ktorí odpovedali na šesť otázok.

V rámci Európskej únie dve pätiny rodičov nevedia, že ich deti si prezerali sexuálny obsah, takmer tri pätiny nevedeli, že ich dieťa si dohodlo stretnutie s neznámym človekom. Podľa prieskumu môžu byť príčinami slabá komunikácia a obmedzená počítačová gramotnosť rodičov.

Aj pre tieto výsledky rozbehol Slovanet na internete poradňu pre rodičov. Na stránku www.bezpecnyinternet.sk môžu rodičia poslať každú svoju otázku týkajúcu sa tejto problematiky. Pripravili aj filter, ktorý chcú vo februári testovať na vybraných školách na celom Slovensku. V marci chcú rozbehnúť poradenský web pre rodičov aj učiteľov, do budúcnosti by chceli dohodnúť spoluprácu aj s portálom

Dnes sú deti zdanlivo v bezpečí, pretože sú doma na internete a nie vonku, kde by ich mohli oslovovať neznámi ľudia, no aj internet prináša mnoho rizík, varoval špecialista na internetovú bezpečnosť Ľuboš Batěk. Nie je to len erotika a pornografia, no sú to aj násilie, neznášanlivosť, závislosti, sociálne siete a chaty, ako aj nelegálny obsah a stránky obsahujúce vírusy, ktoré na používateľov internetu číhajú.

Rodičia sami prišli v rámci prieskumu s niekoľkými riešeniami – najpopulárnejším je vysvetlenie hrozieb v prípade dvoch tretín rodičov či filtrovanie obsahu vo vyše polovici odpovedí. Z dotazníkov však vyplýva aj to, že len jeden z piatich rodičov nejaký zo spôsobov ochrany aj používa, 40 percent opýtaných ani nepozná spôsob, ako to urobiť. Takéto filtre si možno už istý čas kúpiť, problémom však býva aj to, že deti sú počítačovo zdatné a program vedia obísť, tvrdí Batěk. Okrem základných technických prvkov, ako sú rodičovský zámok, filtrovací softvér či spätné sledovanie komunikácie, sú aj pokročilé pre staršie deti, ako je filtrovanie webstránok priamo u operátora.

Pomôckami môžu byť aj umiestnenie počítača do miestnosti s veľkou frekvenciou pohybu, rozvíjanie počítačovej gramotnosti rodičov, práca na internete spolu s deťmi, dohoda o pravidlách používania, ako je „večierka“ či rozprávanie sa s deťmi o ich internetových kamarátoch. Rodičia by si mali aj všímať správanie sa detí pri používaní internetu, ako je mazanie histórie, rýchle prekliky, alebo to, že sa dieťa strhne, keď ho rodič osloví, vysvetlila riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave Mária Smreková. Riaditeľka by si chcela v rámci vzdelávania o internetovej bezpečnosti zobrať príklad zo severských krajín, ktoré ju majú aj v rámci školy. „Tak, ako dieťa neposadíme do auta, aby šoférovalo, nemali by sme ho posadiť k počítaču, nič mu nevysvetliť a nechať ho osudu,“ dodala Smreková. Deti by chcela vzdelávať už od predškolského veku, odkedy sa na počítači hrajú či vedia čítať. „Možno jediné, čo pomôže, je naučiť deti kriticky myslieť a citlivo vnímať,“ doplnila ju prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Saskia Repčíková.