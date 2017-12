Internet môže byť pre deti hrozbou

Internet zostáva pre deti jedným z najnebezpečnejších nástrojov. Takmer polovica rodičov nekontroluje svoje surfujúce dieťa. Až 44 percent z nich tvrdí, že ich potomok pracuje s internetom samostatne. Tretinu rodičov už zaskočil nevhodný obsah a len jeden

26. jan 2011 o 10:12 TASR

z piatich zákonných zástupcov používa nejaký spôsob ochrany svojho dieťaťa na webe.

Vyplýva to z ankety stránky www.bezpecnyinternet.sk, ktorej sa zúčastnilo viac ako 3000 respondentov - rodičov detí do 18 rokov, ktorí mohli odpovedať na šesť otázok.

"Je to skutočne tak, že deti sú samostatné, neinformujú rodičov, všetky hrozby, ktoré tam sú, sa ich môžu dotknúť," komentoval prieskum Peter Máčaj, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Slovanet. Stav ochrany je pritom niekde v úplných začiatkoch, upozorňuje.

Väčšinu školákov na webe priťahujú stránky, ktoré nie sú legálne. Sťahujú si hudbu, filmy či hry. "Až 80 percent obsahu je na hranici legálnosti," upozornil Máčaj. Školáci majú toľko zručnosti, že dokážu obísť, alebo jednoducho vypnúť bezpečnostný filter, ktorý mu nainštalujú.

Dieťa by nemalo sadať za počítač nepoučené. "Tak ako ho neposadíme do auta, aby šoférovalo, tak by sme ho nemali posadiť k počítaču a nič mu nevysvetliť," zdôraznila Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Komunikácia s rodičmi je podľa nej podstatná. "Je treba byť vnímavý k dieťaťu, ktoré sedí sa počítačom. Treba si dávať pozor aj na to, či potomok nemaže históriu webových stránok, ktoré si prezerá."

Najviac rodičov oslovených v ankete považuje za najúčinnejšie vysvetliť deťom hrozby (64 percent) a nainštalovať filter nevhodných stránok (52 percent).

Saskia Repčíková, riaditeľka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska odporúča školopovinných naučiť kriticky myslieť a analyzovať situácie. "Chceme deťom nielen filtrovať obsahy, ale s nimi aj komunikovať."

"Mládež je oveľa viac vzdelaná ako rodičia. Zdatný jedinec vie veľmi ľahko obísť alebo vypnúť ochranný program," pripomenul Ľuboš Batěk, špecialista na internetovú bezpečnosť, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Disig. Radí, aby sa v tejto oblasti vzdelávali aj rodičia.

Okrem komunikácie by nemali rodičia zabúdať na zabezpečenie ochrany počítača. Novú službu Strážca prístupu, ktorý má ochrániť používateľov pred neželanými webstránkami, ponúka aj Slovanet.

Organizátori ankety plánujú zriadiť poradenský portál pre rodičov a učiteľov.