Need for Speed: Hot Pursuit - piráti ciest proti policajtom

Už pomerne dlhé obdobie na nás každoročne vytiahne žiarivý úsmev nový diel pretekárskej série Need for Speed. Hot Pursuit to skúša znovu. A úspešne.

25. jan 2011 o 10:40 Ján Kordoš

Už pomerne dlhé obdobie na nás každoročne vytiahne žiarivý úsmev nový diel pretekárskej série Need for Speed. Po úvodnom ošiali a následnom úpadku, ktorý vyvrcholil vskutku nepodareným Undercover, sa v Electronic Arts poctivo chytili za hlavu a povedali si, že takto teda nie. Posledný diel Need for Speed: Shift (momentálne sa pracuje na pokračovaní SHIFT 2) bol kritikou i hráčmi prijatý kladne, no ozývali sa hlasy, že to vlastne už nie je Need for Speed ako kedysi a lepšie by bolo, keby sa to celé vrátilo k podareným začiatkom. Tak sa i stalo, máme tu Hot Pursuit.

Pamätníci si istotne spomenú, že jednu hru s názvom Need for Speed: Hot Pursuit sme tu už mali. Lenže odvtedy pretieklo veľa bezolovnatého benzínu virtuálnymi spaľovacími motormi. Návrat ku koreňom – obľúbené to slovné spojenie poslednej doby – sa podaril na výbornú. Nový Hot Pursuit prichádza so všetkým tým, čo nás pritiahlo k obrazovkám pred rokmi. A keďže v EA majú pod palcom i vývojársky tím Criterion Games, ktorý si spravil meno deštrukčnou sériou Burnout, nebolo lepšej voľby, než spojiť tieto dve veci. Výsledok je skutočne čosi ako starý Hot Pursuit + Burnout a šomrať vonkoncom nemôžeme. A ani nebudeme. Akýkoľvek vplyv reality či prvky simulátoru a skutočnej jazdy pekne zahoďte za hlavu, niekam ďaleko preč. Ostane vám číra arkádová zábava, ohromujúco rýchla jazda s nádhernými športiakmi a žihadlami, ktoré na naše cesty nepatria. Ale pozerá sa na ne krásne. Ono čo čakať od autíčka, ktoré je na stovke za niečo cez štyri sekundy? A to je len také obyčajné vozidlo strednej triedy, v Need for Speed: Hot Pursuit sa dostanete k iným tátošom.



Základná myšlienka ostáva totožná: buď máte nádherné auto, v ktorom maximálnu rýchlosť dodržiavate tak jednu, dve sekundy a pretekáte sa s podobne šialenými jazdcami alebo unikáte pred dotieravými policajtmi. Úlohy sa môžu vymeniť, zapnete sirény a cestných pirátov naháňate pre zmenu vy. No a určite netočíte volantom Kii, ale pekne osedláte tie isté, prípadne podobne rýchle vozidlá, ktorými disponuje opačná strana. Principiálne úplne jednoduchý koncept funguje na výbornú a keď sa vám to zdá málo, nemusíte sa naháňať v móde kariéry, pokojne si môžete užívať krajinu Seacrest County, špeciálne vytvoreného sveta, ktorý svojou nahromadenou pestrosťou dokonale nahrádza hneď niekoľko druhov prostredia. Kilometre ciest a diaľnic vedú cez pobrežné oblasti, zavítate do slnkom zaliatej zaprášenej až púštnej krajiny, preveziete sa miernym pásmom, hustým lesom, popri jazerách či vodopáde, nemôžu chýbať rôzne dominanty ako letisko, prístav, priehrada alebo obrovské vrtule na premenu veternej energie na elektrickú. Čo nám tu ešte chýba? Sneh? No dobre, pozriete sa aj do zasnežených oblastí. A to samozrejme pri peknom počasí, kedy slniečko príjemne pripeká, ale v Seacrest County i spŕchne a strieda sa deň s nocou.

Na rozdiel od posledného Burnoutu, ktorý bol zasadený v podstate do mestského prostredia, je Need for Speed: Hot Pursuit situovaný skôr mimo týchto obývaných oblastí. Natrafíte tu síce na pár obývaných objektov, benzínové pumpy alebo odpočívadlá, no keďže skôr ako o efektné búračky tu ide o rýchlu jazdu a naháňačky, sú cesty dlhé, s minimom možností kam odbočiť mimo, či nebodaj si vybrať inú trasu ako súper. Nepochopte to zle, Seacrest County je rozľahlý svet a nebudete sa cítiť stiesnene. Na napríklad Test Drive Unlimited nové Need for Speed nemá, avšak krajina je pestrá a tých pár minút preteku, počas ktorých prejdete napríklad 15-20 kilometrov v niektorom športiaku, vám bude stačiť. Len nekľučkujete, nevolíte smer jazdy na desiatkach križovatiek, ale vo vysokej rýchlosti uháňate z bodu A do bodu B. Ono by to inak ani nešlo, keďže dojem z vysokej rýchlosti by ste v meste ťažko získali. Civilná doprava tu je a ako už býva zvykom, zavadzia, objaví sa presne tam, kde byť nemá a vodiči príliš rozumu nepobrali, pud sebazáchovy im nič nevraví. V podstate však máte cesty prázdne pre svoje vlastné uspokojenie z rýchlosti, tie ostatné krabice sú tam len pre mierne zdvihnutie adrenalínu.

Popreháňať môžete všetky známe značky od Audi, Alfa Romeo, Porsche, Aston Martin, cez Mercedes, Ford, Dodge Chevrolet, Bugatti, Nissan, Subaru po Lamborghini, Koenigsegg, Pagani, BMW či McLaren. Konkrétny zoznam jednotlivých modelov nájdete pod recenziou. Len pripomenieme, že rozdiely medzi triedami nie sú až tak markantné, nebudete si musieť príliš dlho zvykať na zmeny. Dôležitá je akcelerácia, maximálna rýchlosť a ovládateľnosť vozidla. Všetko je podriadené tomu, aby ste si k hre sadli, okamžite pochopili jej základy a užívali si rýchlosť, šmyky v zákrutách a drsnú jazdu. Poškodenie vozidiel hra obsahuje, ale je čisto vizuálne, žiadny vplyv na jazdné vlastnosti búračky nemajú. Aj preto si ich budete dosýta užívať. Keď vozidlo úplne zničíte, strácate len drahocenný čas. Umelá inteligencia ostatných jazdcov je vcelku hrateľná a tentoraz nás ani fungujúci catch-up systém neirituje. To, že nemôžete poriadne súperom utiecť a zároveň ani oni vám, dodáva pretekom parádnu atmosféru a takmer vždy sa tesne pred cieľom zvádzajú tesné súboje. Adrenalín stúpa nevedno kam.

Kariéra predstavuje v podstate len sériu úloh, ktoré musíte splniť, aby sa vám otvorili nové. Prístupné máte hneď obe možnosti a je len na vás, kam sa najbližšie vyberiete. Všetko ale určite poznáte: okrem okruhových pretekov tu nájdete klasické súperenie s ostatnými jazdcami o čo najvyššiu pozíciu, prípadne unikáte pred dotieravými policajtmi, či sa snažíte naopak doraziť na vybrané miesto načas (klasický time trial, pričom ako policajti dostávate trestné sekundy za nárazy) alebo musíte do určite doby (kým prídu na vybrané miesto) zničiť pirátov, respektíve spraviť ich vozidlá nepojazdné. Môžete využívať EMP rušičky, ostré pláty s klincami a policajti zas vedia postaviť zátarasy a podobne. Sú to drobnosti, v prvom rade sa musíte naučiť ovládať svoje vozidlo vo vysokých rýchlostiach, zbytočne ju nestrácať nárazmi, vyberať zákruty s čo najvhodnejším šmykom a samozrejme aktívne a na správnych miestach používať nitro. Jednoducho arkáda ako delo.

Rýchlej hrateľnosti musí výdatne sekundovať i technické spracovanie. Ale to by bolo už zbytočné opakovanie dobre známeho, v Criterion Games vedia pripraviť vizuálne atraktívnu hostinu, kde sa hrá predovšetkým na efekt. Prostredie teda nie je zničiteľné, veď načo aj, stačia nám nádherne prepracované modely vozidiel (klasicky pohľad spoza tátoša je zárukou úspechu) a neustále meniace sa prostredie. Pri obzvlášť drsných búračkách sa pohľad kamery prepne na filmový a vy si môžete nárazy vychutnať v spomalených záberoch. Prím pri nich hrajú predovšetkým časticové efekty a vy tak máte aspoň čiastočný pocit, že do seba nevrážajú len dve krabice. Zvukovo netreba dbať na realitu, hlavné je, že to poriadne reve a soundtrack (Bad Religion, Klaxons, Pendulum, New Politics, Weezer, M.I.A.) je skôr prístupný pre všetkých a každý si tu niečo nájde. Nám trochu vadila absencia poriadne rýchlej, adrenalínovej gitarovej hudby. Ale to je vec názoru.

Na záver sme si nechali zhodnotenie funkcie Autologu, celého systému spájajúceho singleplayer i multiplayer. Funguje to výborne, v podstate si môžete pokojne hrať vlastnú kampaň, sledujete a porovnávate svoje časy a výsledky so svojimi priateľmi, ste okamžite informovaní o zmenách v rebríčkoch, spoločne sa navzájom prekonávate, kedykoľvek si to môžete rozdať priamo na trati, zdieľate vlastný obsah a podobne. Celý koncept spojenia hry jedného a viacerých hráčov nie je prehnane komplikovaný, ale zjednodušuje inak zastaraný koncept. Nie je to nič extra prevratné, podobne ani postupné levelovanie vodiča (zvlášť za policajta i piráta ciest) a odomykanie nových aut za nadobudnuté výsledky.

V podstate máme pred sebou starú hru v novom kabáte – a vôbec to neprekáža, pretože pri dnešnej snahe vývojárov napchať do všetkého úplne všetko a ešte čosi navyše, je Need for Speed: Hot Pursuit vsádzajúci na instantnú hrateľnosť a zábavu okamžite, ako hru zapnete, neskutočne príťažlivou hrou. Stále arkádou, pomerne prostou a ono v podstate i jednotvárnou z hľadiska ponuky. Avšak keď hru zapnete, okamžite vás vystrelí do výšin hernej nirvány. Nie je to pre každého, nebudete sa preháňať po tratiach 3-4 hodiny denne, avšak zážitok, ktorý vás dostane vďaka rýchlosti, máte zaručený. A o nič viac sa vlastne nové Need for Speed: Hot Pursuit nesnaží.

