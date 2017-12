Američan navštevoval stránku Facebook z väzenia

Mladý väzeň z Južnej Karolíny sa dostal do problémov po tom, ako si svoju stránku na sociálnej sieti Facebook aktualizoval prostredníctvom mobilného telefónu.

25. jan 2011 o 7:45 TASR

Dvadsaťdvaročný Quincy Howard prišiel nielen o mobil prepašovaný do väzenia, no aj ďalšie výsady. Po odhalení ho tento mesiac umiestnili do disciplinárnej väzby, nemôže prijímať telefonické hovory ani návštevy, uviedli väzenskí predstavitelia pre noviny The Post and Courier.

Howard, ktorý si odpykáva 30-ročný trest za zabitie, podľa správy minulý rok strávil väčšinu času na Facebooku pri hrách Mafia Wars a Café World. Príležitostne však zverejňoval aj odkazy ako "odsúdený touto nespravodlivou justíciou v Južnej Karolíne". Jeho profilová fotka ho zachytávala vo väzenskej uniforme.

Zdroj: AP