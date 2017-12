Mestá sa sťažujú na digitálnu byrokraciu

Samosprávam prekáža, že im pribudla práca so zverejňovaním zmlúv. Pridávajú si ju aj samy.

20. jan 2011 o 0:00 Michal Piško

BRATISLAVA. Digitálna byrokracia – tak vníma novú povinnosť verejnej správy zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na internete Združenie miest a obcí Slovenska.



Novinka, ktorú vláda zaviedla pre lepšiu kontrolu nakladania s verejnými peniazmi, bola podľa združenia pripravená narýchlo a samosprávam prinesie „obrovské zvýšenie finančnej a administratívnej náročnosti“.



Člen skupiny ministerstva financií pre štandardizáciu nových technológií Štefan Szilva však upozorňuje, že samosprávy si „digitálnu byrokraciu“ zhoršujú aj samy, a niektoré budú musieť stránky opravovať.



Prvé dni zverejňovania dokumentov ukázali, že mnohé mestá a obce začali doklady zverejňovať iba vo forme obrázkov, v ktorých sa text nedá kopírovať ani vyhľadávať. Často úplne bez komentára či popisu. Jediná šanca ako zistiť, čoho sa týkajú, je každú otvoriť a prečítať.

Zbytočná práca

Čítať v takýchto dokumentoch nedokážu ani internetové prehliadače. Ak by chcel niekto napríklad porovnať cenu, za ktorú nakupujú tovar či službu jednotlivé mestá, musel by zmluvu prácne vyhľadať na stránke každého z nich.



Szilva upozorňuje, že už pol roka pritom platí výnos ministerstva financií, ktorý verejnej správe nariaďuje, v akej forme majú dokumenty zverejňovať.



„Ak je zmluva dostupná len v papierovej forme, je potrebné použiť softvér, ktorý dokáže previesť text z obrázkov do kopírovateľného a vyhľadávateľného textu,“ hovorí. Ak ju majú v počítači, mali by ju zverejniť aj v elektronickej podobe.



Aby sa úrady stihli pripraviť, posunulo ministerstvo účinnosť nariadenia na 15. júl 2012. „Ak však takto nebudú dokumenty zverejňovať už teraz, o rok a pol ich čaká prácne prerábanie,“ upozorňuje Szilva.



Mnoho samospráv o tejto povinnosti zrejme netuší. „Dokázali by sme to aj teraz, ale nedostal som takú požiadavku. Bolo by to technicky náročnejšie,“ vysvetľuje napríklad správca siete mesta Spišská Belá Marek Podolinský. „Ak to tak je, dám si na to pozor, nechcel by som to potom všetko prerábať.“

V súlade so zákonom

Podobne zverejnila prvých dvesto objednávok tovarov a služieb napríklad aj Národná banka Slovenska. Dokumenty sú označené len nič nehovoriacimi číslami, po ich otvorení sa v texte nedá vyhľadávať ani kopírovať.



Prípadnému bádateľovi tak zostáva iba mechanicky čítať jednu objednávku za druhou. „Je to v súlade so zákonom,“ odpovedala Jana Kováčová z tlačového oddelenia.



Szilva upozorňuje, že takto sú znevýhodnení aj ľudia so slabým zrakom, ktorí používajú špeciálne čítačky. „Tie však nedokážu prečítať obrázky.“