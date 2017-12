Hviezdy ušli horoskopom

Súhvezdia sa po viac ako dvetisíc rokoch posunuli, znamenia sa zmenili. Už nie ste, kým ste boli. Iba astrológovia hovoria, že všetko je po starom.

22. jan 2011 o 0:00 Zuzana Uličianska

Príťažlivosť mesiaca nespôsobuje len príliv a odliv, ale aj vychyľovanie zemskej osi, a preto by dnešný pozorovateľ nočnej oblohy povedal, že to nie je Vodnár, ale Kozorožec.

Váš osud je napísaný vo hviezdach. Tak sa zvykli začínať horoskopy, ktoré mali pre každé jedno z dvanástich znamení podrobný výklad. Láska, zdravie, peniaze, vzťahy. To všetko sa vraj dalo stáročia odčítať z toho „tam hore“.

Správa z Minnesotského planetária túto teóriu spochybnila spôsobom, ktorý by pre astrológov mohol byť zdrvujúci. Podľa astronómov sa znamenia zverokruhu posúvajú vplyvom času.

Posun je od vzniku zverokruhu už taký významný, že prakticky všetky znamenia sú inde, než nám tvrdia horoskopy. No astrológovia si z tvrdení astronómov žiadne starosti nerobia.

Hviezdne nebo nad hlavou

Aké je práve teraz znamenie? Pred dvetisíc rokmi by sa astrológ pozrel nad hlavu a podľa postavenia súhvezdí na nebi by povedal, že Vodnár. No dnes vyzerá nebo nad hlavou trochu inak.

„Spôsobila to precesia zemskej osi,“ vysvetľuje astronóm Štefan Gajdoš. „Tieto posuny sa dejú postupne, dlhodobo, veľmi pomaly. Vie to každý astronóm-amatér, učia sa to študenti už na stredných školách na fyzike a zemepise. Precesia či nutácia patrí medzi základné znalosti o pohybe Slnka na oblohe,“ hovorí astronóm.

Znamená to, že dátumy, ktoré ohraničujú jednotlivé znamenia, sú každým rokom menej presné. Posúvajú sa smerom k predchádzajúcim znameniam. Váhy k Panne, Panna k Levovi a tak ďalej.

To je pohľad astronóma, ktorému je ukradnuté, ako sa na vec pozerajú astrológovia. „Nie je to vedecká kategória, skôr sociálno-psychologická,“ myslí si Gajdoš o výklade vplyvu hviezd na povahu a osud človeka.

Ešte tvrdší bol na vykladačov hviezd Parke Kunkle, člen Minessotského planetária. „Keď vám astrológovia tvrdia, že Slnko je v znamení Rýb, nie je to tak,“ povedal pre časopis Time. A tento fakt by si podľa neho mali uvedomiť všetci, čo si čítajú horoskopy.

„Vaše astrologické znamenie závisí od pozície Slnka v deň, keď ste sa narodili. Takže všetko, čo ste vedeli o svojom horoskope, je nesprávne.“

Výklad sa nezmenil

Západní astrológovia si väčšinou z astronomických záverov ťažkú hlavu nerobia. „Je to, ako keď máte sídlisko, ktoré sa premenuje, ale stále zostáva v tom istom údolí,“ hovorí astrológ Peter Mišík. „Posunuli sa znamenia, ale nezmenili sa výklady. Posunulo sa len to vonkajšie,“ dodáva.

Názvy znamení by preto nemenil: „Je to zabehaný, osvedčený systém. Nech to nazvú akokoľvek, vplyv je stále na rovnakej báze,“ mieni.

„Precesiu pri mojej práci nezohľadňujem ani ja, ani ostatní naši či svetoví špičkoví astrológovia,“ potvrdzuje astrologička Valika.

Všetci astrológovia však nemajú na tento problém rovnaký názor. Napríklad v Indii berú posun do úvahy už dávno. „Každému vyhovuje niečo iné,“ reaguje Valika na otázky o hodnovernosti astrologických výpočtov, ktoré tieto rozdiely nevyhnutne vyvolávajú.

„Väčšina západných astrológov, ktorí vychádzajú ešte z pozorovaní Chaldejcov, Babylončanov a Grékov, precesiu neberie do úvahy s odôvodnením, že charakteristika ľudí podľa znamení sa nemení a teda sa nemenia ani pôvodné silové polia znamení zvieratníka,“ vysvetľuje astrologička Angelika.

Podľa týchto názorov ak aj do domu Barana vstúpi Ryba, stále to bude dom Barana.

Dôležité sú iné faktory

Angelika pripomína, že ľudia, ktorí nevedia o astrológii veľa, si myslia, že znamenia, v ktorých sa práve nachádzalo Slnko, keď sa narodili, sú najdôležitejšie. „Ale znamenia sú len základným kľúčom astrológie,“ tvrdí.

Podľa nej planéty a ascendent - čiže bod znamenia, ktoré vychádzalo na obzor v momente narodenia - sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie. Ráta sa aj s časom narodenia, sú totiž aj planéty, ktoré sa pohybujú rýchlejšie - ako Mesiac, Venuša, Mars, a tak sa ich poloha v rámci roka i mesiaca mení.

Ale ani to neznamená, že ľudia narodení v tom istom čase majú rovnaký horoskop. Posudzujú sa aj tzv. domy, ktorých je podobne ako znamení dvanásť, tie sa zasa odvádzajú od ascendentu a majú rôznu veľkosť, tentoraz v závislosti od miesta narodenia človeka.

Na horoskop má vplyv aj pohlavie dieťaťa. Ak napríklad posudzujeme sexualitu, u muža sa hodnotí Mars a u žien zas Venuša.

„Horoskop jedného človeka vypočítaný pre konkrétne miesto, hodinu a minútu narodenia je neopakovateľný s horoskopom iného človeka práve preto, že sa v ňom posudzuje takéto veľké množstvo premenných,“ dodáva astrologička.

Angelika študovala nielen západnú astrológiu, ale aj karmickú indickú (védsku), tibetskú aj kabalistickú astrológiu, porovnávala aj mnoho horoskopov ľudí z rôzneho uhla pohľadu, na základe rôznych kritérií.

„Zatiaľ som dospela k záveru, že pri akomkoľvek serióznom výpočte a analýze sa podstatné tvrdenia a prognózy zhodujú,“ tvrdí.

Na otázku, či by sa mali zmeniť dátumy trvania jednotlivých znamení, reaguje astrologička Valika: „Nie, v žiadnom prípade.“

To moje znamenie!

Ľudia sa často veľmi vedome emotívne viažu k svojmu znameniu, pre mnohých by bol šok odrazu ho zmeniť. „Ja nechcem byť Panna. Ja nie som žiadny Býk!“ ozývalo sa v diskusiách. „Je to asi o našej identite,“ potvrdzuje Valika.

Psychologička Andrea Beňušková si myslí, že ľudia sa radi schovávajú za svoje znamenia a ospravedlňujú niektoré svoje vlastnosti nejakou ich charakteristikou. Horoskopy sú potom akýmisi nálepkami, pod ktorými strácajú svoje špecifiká.

Posuny v znameniach podľa skutočného zvieratníka by podľa Beňuškovej dokonca mohli byť pozitívne a oslobodzujúce. „Bol by aspoň dôvod hľadať svoje nové identity a rozvíjať nové aspekty svojej osobnosti, vyskočiť zo škatuliek, v ktorých celý život žijeme,“ hovorí.

Ako vysvetľuje, každý človek má minimálne dve identity – jednu, ktorú prijíma“ - som starostlivý otec, Kozorožec – a druhú, ktorú odmieta, lebo je preňho neprijateľná – ja nie som hráč ani podvodník, lenivec či vrah.

Celý život sa učíme priepustnosti medzi týmito dvomi identitami, pretože každá zlá vlastnosť má aj svoje dobré aspekty. Ak napríklad žijem vo vzťahu, v ktorom strácam možnosť rozvoja, potrebujem schopnosť vraha – problém rázne a rýchlo ukončiť.

Učíme sa brať z tých neakceptovaných identít to, čo je pre náš život a rast dôležité,“ dodáva psychologička.