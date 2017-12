Propaganda Games zatvára svoje brány

21. jan 2011 o 13:45 Ján Kordoš

Preraziť mali ich posledným projektom vydaným na sklonku decembra, s hrou Tron: Evolution. No i naše hodnotenie hovorí jasnou rečou. Nič moc. Disney Interactive sa teda rozhodlo zavrieť brány tohto kanadského tímu sídliaceho vo Vancouveri.

Vstup na hernú scénu mali v Propaganda Games celkom dobrý. Akčná strieľačka Turok v roku 2008 neprepadla a hoci sa nepredávala najlepšie, fiaskom sa to neskončilo. Následné veľké plány sa však začali rúcať vo februári v roku 2009, kedy bolo prepustených (podľa zákulisných informácií) až 75 pôvodných zamestnancov. Už vtedy sme sa tešili na ambiciózny akčný projekt Pirates of the Caribbean: Armada of the Damned, no ten bol napokon v októbri 2010 zrušený a prepustená bola stovka zamestnancov.

V rukách Propaganda Games tak ostal iba Tron: Evolution a ten nedopadol najlepšie. Zatiaľ nie je jasné, či tvorcovia hry ešte pripravia preň nejaký bonusový DLC. Propaganda Games však oficiálne zaniká.

