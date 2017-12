Obedná pauza: DuBlox

27. sep 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

DuBlox je podarená logická hra, v ktorej musíte na obmedzenom priestore manévrovať s kvádrom a dostať ho v požadovanej polohe na miesto. Možno je to popísané trochu kostrbato, ale keď párkrát ťuknete do šípok, okamžite to dostanete do ruky a bude to jasné. V podstate ide o ošmahnutý Bloxorz. Keďže to bola kvalitná oddychovka a má už svoj vek, vôbec nám to neprekáža.

Ovládanie

Klávesnica - šípky.

