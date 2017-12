Raketoplán Atlantis sa ešte pozrie do kozmu

Americká NASA oznámila, že na jún plánuje mimoriadnu misiu raketoplánu Atlantis.

25. jan 2011 o 16:35 TASR

WASHINGTON. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil nový júnový let raketoplánu Atlantis do vesmíru. Pôjde tak o posledný let flotily amerických raketoplánov, ktorých prevádzka v tomto roku končí.

Dodatočný štart Atlantisu je stanovený na 28. júna. Záverečný let raketoplánu bude v poradí 135.

Štvorčlenná posádka vynesie zásoby na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), uskutoční jeden výstup do kozmu a vymení chybné čerpadlo.

NASA tak pred koncom prevádzky raketoplánov čakajú ešte tri vesmírne misie. Posledný štart lode Discovery je plánovaný na 24. februára a Endeavour v apríli.

Zdroj: AP