Všetko dôležité o novom Nintende 3DS

Spoločnosť Nintendo oficiálne potvrdila dátum európskeho vydania očakávanej prenosnej konzoly Nintendo 3DS. Stane sa tak 25. marca tohto roku.

21. jan 2011 o 9:30 Ján Kordoš

Spoločnosť Nintendo oficiálne potvrdila dátum európskeho vydania očakávanej prenosnej konzoly Nintendo 3DS. Stane sa tak 25. marca tohto roku a mnohí fanúšikovia sa už nesmierne tešia na príchod tohto handheldu. Nintendo totiž znovu prichádza s lákavou novinkou, ktorá mnohých pritiahne: okrem možnosti ovládania dotykovým displejom je to stereoskopické 3D zobrazenie na druhom displeji bez nutnosti použitia špeciálnych okuliarov. Nintendo 3DS bude možné si zakúpiť v dvoch farebných prevedeniach, a to Cosmos Black (čierna) a Aqua Blue (modrá).

„Nintendo 3DS neumožní hráčom iba sledovať a hrať trojrozmerné hry bez okuliarov, ale ponúkne i mnoho nových možností ako sa spojiť, komunikovať s priateľmi a zdieľať s nimi rôzny obsah,“povedal riaditeľ marketingu a PR európskej divízie Laurent Fischer. „Podobne ako prinieslo Wii zábavu pre celú rodinu, zasiahne aj Nintendo 3DS širokú skupinu ľudí.“

Nintendo 3DS má dva displeje. Spodný je dotykový a môžete ho ovládať prstami alebo teleskopickým stylusom, ktorý je uložený priamo v spodnej časti handheldu. Na vrchnom displeji sa zobrazujú trojrozmerné obrazy, ktoré vás vtiahnu do priestoru, kde majú postavy a objekty skutočnú hĺbku. Na handhelde nájdeme aj ovládač na reguláciu hĺbky obrazu (Depth Slider), ktorý umožní každému užívateľovi nastaviť si individuálne úroveň 3D efektu. Trojrozmerný efekt je teda možné i úplne vypnúť. Okrem krížového ovládača a samostatných tlačidiel obsahu Nintendo 3DS aj kruhový ovládač, ktorý umožňuje napríklad pohyb postavičiek v rozmedzí 360°. Nechýba ani vstavaný pohybový senzor a gyroskopický senzor dokáže reagovať na pohyby prostredia a napríklad nakloniť pohľad tak, aby sa pri natáčaní handheldu zo strany na stranu posúval i samotný obraz.

Medzi ďalšie dve funkcie patrí rozšírená komunikácia a interakcia s priateľmi, ktorí sú online alebo ďalšími majiteľmi Nintenda, ktorí napríklad len idú okolo vás po ulici pomocou aplikácie StreetPass. Pomocou tohto programu môžete zdieľať s kýmkoľvek svoj vlastný obsah, informácie alebo progres v rôznych hrách. Druhá aplikácia SpotPass zas umožňuje okamžité pripojenie k wi-fi sieti. Aktualizácie či bonusový obsah sa sťahujú automaticky. Príjemným bonusom je nadviazanie spolupráce s Eurosportom, ktorý bude dodávať pre Nintendo 3DS trojrozmerné športové videá. Handheld obsahuje celkovo tri fotoaparáty: jeden je vo vnútri a mieri priamo na hráča, ďalšie dva sa nachádzajú v hornej časti vonkajšieho plášťa a ich čočky sú nastavené v smere pohľadu hráča. Práve tieto vonkajšie fotoaparáty umožňujú robenie trojrozmerných fotografií, ktoré môžete následne ďalej upravovať. Príjemnou "zbytočnosťou" je krokomer: za prejdenú vzdialenosť ste odmenený hracími mincami (Play Coins), ktoré je možné zameniť vo vybraných tituloch za bonusový herný obsah či aplikáciách.

Vďaka aplikácii Nintendo 3D Sound sa z Nintenda 3DS stáva i vynikajúci hudobný prehrávač, ktorý podporuje súbory vo formátoch MP3 a AAC. Taktiež je možné tieto hudobné súbory upravovať v rôznych aplikáciách. Pre hráčov bude k dispozícii vstavaný internetový prehliadač. Personalizáciu zabezpečí aplikácia Mii Maker, pomocou ktorej si môžete vytvoriť vlastné virtuálne ego. Je možné importovať postavičku Mii i z Nintenda Wii. Nesmie chýbať ani rodičovský zámok či iné časové obmedzenia, ktoré zabezpečia, že sa mladší hráči nedostanú ku konzole, kedy nemajú.

Súčasťou balenia Nintenda 3DS bude i šesť AR kariet, ktoré rozširujú trojrozmerné možnosti prenosnej konzoly. Ak napríklad oba vonkajšie fotoaparáty mieria na karty, dokážu z nich prečítať uložené dáta a vy sa následne môžete pozerať na draka, ktorý chrli oheň priamo na vašom kuchynskom stole. Využitie tejto funkcie v hrách bude istotne hojne využívané a pripravia pre hráčov nové a originálne zážitky.Nintendo 3DS je taktiež kompatibilné so staršími hrami vyvinutými pre minulú generáciu DS konzol, no je samozrejmé, že tieto hry nebudú využívať 3D efekt zobrazovania. Nové Nintendo bude obsahovať aj otvor na SD karty a súčasťou balenia bude i SD pamäť.

Najneskôr do dvoch mesiacoch po vydaní konzoly ponúkne Nintendo viac než 30 hier určených priamo pre Nintendo 3DS. Zalietame si v Pilotwings Resort, vyskúšame si ponorku v Steel Diver a vynikajúco vyzerá staranie sa o virtuálne zvieratká Nintendogs v novej verzii, ktorá bude obsahovať i mačky. Chýbať samozrejme nemôžu ani tituly pre náročnejších hráčov ako napríklad The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, Star Fox 64 3D, Kid Icarus: Uprising alebo nové verzie populárnych projektov Mario Kart, Animal Crossing či Paper Mario.

Svojou troškou prispejú i ďalšie spoločnosti. UbiSoft zaútočí na trh so známymi značkami Tom Clancy’s Ghost Recon Shadow Wars, Tom Clancy’s Splinter Cell 3D, Rayman 3D, Asphalt 3D, Combat of Giants Dinosaurs 3D, James Noir’s Hollywood Crimes, Driver Renegade a Rabbids 3D. Medzi ďalšie očakávané projekty patria napríklad Super Street Fighter IV 3D Edition alebo vynikajúco vyzerajúci Resident Evil: The Mercenaries 3D Edition od Capcomu. Konami isto zaboduje s Metal Gear Solid: Snake Eater 3D. EA pripravujú The Sims 3, FIFA Soccer a Madden NFL Football, v Konami sa pracuje na futbalovom simulátore PES 2011 3D, LucasArts chystajú LEGO Star Wars III, Sega ponúkne Super Monkey Ball 3D, Crush 3D a Thor: God of Thunder. Ďalšie hry už len v rýchlosti: Samurai Warriors: Chronicles, Dead or Alive Dimensions, Ridge Racer 3D, Puzzle Bobble Universe...

Dátum vydania Nintenda 3DS už poznáme (25. marec), cena pre náš región bude predstavená neskôr. V Anglicku sa Nintendo 3DS bude predávať za 229 £, takže u nás môžeme predpokladať približnú MOC okolo 249,95 € (cena na francúzskom Amazone). Veríme, že tuzemskí predajcovia nebudú umelo zvyšovať ceny nezmyselnými prirážkami. Podľa francúzskeho Amazonu sa hry budú predávať v rozmedzí od 49,95 € do 59,95 €. Pre porovnanie sa tituly budú v USA predávať od 30 do 40 dolárov. Hry budú uzamknuté na tri regióny: severoamerický, európsky a japonský.