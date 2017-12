Americkí astronómovia objavili slnečný systém podobný nášmu

13. jún 2002

Washington 13. júna (TASR) - Americkí astronómovia z Kalifornskej univerzity v Berkeley a Carnegie Institute vo Washingtone dnes oznámili, že objavili prvý extrasolárny planetárny systém, podobný nášmu slnečnému systému. V systéme je celkom 13 planét.

Na tlačovej konferencii vo washingtonskom sídle Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vedci uviedli, že našli planétu mimo nášho slnečného systému, ktorá obieha okolo hviezdy s názvom 55 Cancri, podobnej Slnku, približne v takej vzdialenosti, aká delí Jupiter od Slnka.

Nová planéta obieha okolo "svojej hviezdy" najďalej z doteraz objavených extrasolárnych planét, vysvetlil Geoffrey Marcy, profesor astronómie na Kalifornskej univerzite. Je to 824 miliónov kilometrov v porovnaní so 778 miliónmi kilometrov Jupitera. Na obeh okolo hviezdy potrebuje 13 rokov, u Jupitera to je 11,86 roka.

Marcy objavil hviezdu 55 Cancri v roku 1987 spolu so svojím kolegom Paulom Butlerom z Carnegie Institute. V roku 1996 obaja vedci oznámili existenciu planéty, ktorá je ku 55 Cancri desaťkrát bližšie ako Zem k Slnku a obehne ju za 14,6 dňa.

Hviezda 55 Cancri, stará päť miliárd rokov, sa nachádza 41 miliónov svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Raka. Dá sa vidieť voľným okom.