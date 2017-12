Jurský park vo virtuálnej podobe

20. jan 2011 o 18:10 Ján Kordoš

Podľa prvých informácií získaných z magazínu Game Informer sa dej hry bude odohrávať po prvom filme. Príbeh, ktorý sa odohráva na Isla Nublar, je rozdelený do piatich epizód. Nepôjde však o žiadnu akčnú hru, v ktorej by sme strieľali po dinosauroch a doslova sa brodili v krvi.

Klasickou adventúrou Jurassic Park istotne nebude, tvorcovia hru prirovnávajú ku skvelému Heavy Rain. Najdôležitejšíe pre Telltale sú postavy a príbeh. Hráčom chcú poskytnúť napínavú zápletku, ktorú by sledovali so zatajeným dychom a chýbať by nemali ani odlišné druhy emócií, pričom by mal prevažovať strach. V niektorých momentoch sa objaví i humor, avšak Jurassic Park vtipnou záležitosťou určite nebude.

Príbehová línia by sa mala čiastočne rozvetvovať podľa jednania hráča, jeho činov. Uvidíme ako sa v Telltale popasujú s vážne prezentovaným príbehom, ktorý bude v mnohých momentoch plný strachu. Jurassic Park by sa mal objaviť v priebehu tohto roku na PC a bližšie nešpecifikované herné konzoly. V Telltale majú skúsenosti so známou trojicou od Microsoftu, Sony i Nintenda.

Zdroj: Shacknews