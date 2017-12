Mindjack prináša závan originality do žánru akčných hier

20. jan 2011 o 16:20 Ján Kordoš

„Mindjack berie všetko, čo ste doposiaľ vedeli o single a multiplayerových hrách a tento koncept obracia na hlavu,“ prehlásil Ned Browning, brand magaer Square Enix pre Európu. „Prostredníctvom Xbox Live alebo Playstation Network sa iní hráči môžu okamžite dostať do vašej hry a zapojiť sa v nej do úloh vašich spojencov alebo protivníkom. Okamžite môžu ovládať celý zástup osôb od mechanizovanej pechoty po kyberneticky vylepšených tvorov. Spôsob, ktorý Mindjack používa na prelínanie príbehu s multiplayerovou strieľačkou prispieva k úplne novému a nezabudnuteľnému zážitku.“

video //www.youtube.com/embed/QEoEZ9Mj5cs

Mindjack má na svedomí vývojársky tím feelplus, v Európe bude prístupný 21. januára pre Xbox 360 a Playstation 3. Príbeh je zasadený do neďalekej budúcnosti v roku 2031. Hráč sa vžije do úlohy Jima Corbijna, agenta Federálnej spravodajskej služby. Keď sa Jim zapletie do tajnej vojny medzi vládou a národnými korporáciami, je okolnosťami donútený aktívne používať futuristické technológie, ktoré mu umožnia ovládať iné postavy a stroje, do ktorých sa môže "nabúrať". Možnosťou pripojenia ostatných hráčov robí hru zaujímavejšiu hlavne z ohľadu na obtiažnosť.

Zdroj:PR