Na portáli eBay sa draží identita umelca Banksyho

Na aukčnom webovom portáli eBay sa draží údajná totožnosť britského pouličného umelca známeho iba pod pseudonymom Banksy.

20. jan 2011 o 8:10 (sita)

Papier s Banksyho pravým menom predáva užívateľ menom jaybuysthings pochádzajúci, podľa informácií z jeho profilu, z newyorského Brooklynu. Vyvolávacia cena bola 3000 dolárov (v prepočte približne 2250 eur), v utorok na obed však dosiahla úroveň 999 999 dolárov (v prepočte 751 257 eur). Aukcia sa skončí v stredu.

"Ak vyhráte túto aukciu, pošlem vám papier so skutočným Banksyho menom. Jeho identitu som zistili porovnávaním cien, za ktoré sa predali jeho diela, a korešpondujúcich daňových záznamov. Viac podrobností neprezradím. Víťaz tejto aukcie bude jedinou osobou, s ktorou sa o túto informáciu podelím. Na papieri bude iba jeho meno, nič viac. Dávam vám 100-percentnú istotu, že s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o meno pouličného umelca známeho ako Banksy," uviedol na eBay predajca, ktorému portál už raz túto aukciu zrušil s tým, že nepredáva "hmatateľné". "Už to je hmatateľné," dodal jaybuysthings, pričom narážal na fakt, že ide o kus papiera.

Banksy pochádza pravdepodobne z anglického Bristolu, najčastejšie pracuje so sprejom a šablónami, pričom jeho diela často ironicky komentujú politické dianie a spoločnosť. Minulý rok režíroval dokumentárny film Exit Through The Gift Shop, ktorý získal niekoľko cien rôznych spoločností filmových kritikov.

Informáciu zverejnila webstránka edition.cnn.com.