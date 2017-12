Ste závislí na mobilnom telefóne?

Mali by ste sa nad sebou zamyslieť, ak: - mobil nevypínate ani v noci (čo ak by vám niekto volal?) - trasú sa vám ruky, ak ste už 5 minút nevytáčali žiadne číslo - kvalitu reštaurácií posudzujete podľa kvality pokrytia signálom

29. máj 2001 o 19:20

Mali by ste sa nad sebou zamyslieť, ak:

- mobil nevypínate ani v noci (čo ak by vám niekto volal?)

- trasú sa vám ruky, ak ste už 5 minút nevytáčali žiadne číslo

- kvalitu reštaurácií posudzujete podľa kvality pokrytia signálom

- ak náhodou sedíte v reštaurácií, ktorá nie je pokrytá vašim operátorom, začnete uvažovať o zmene:

a) operátora,

b) reštaurácie,

c) mobilu

navyše

a) každých 10 minút vybiehate von, či niekto nevolal,

b) každý päť minút kontrolujete, či sa signál náhodou neobjavil,

c) obídete všetky stoly v reštaurácií, a ak pri niektorom signál objavíte, presviedčate tých, ktori tam sedia, aby si s vami vymenili miesto

- sny sa vám zdajú vo WAP protokole - na rádiu sa snažíte naladiť frekvenciu 900 MHz

- ak v priebehu hodiny nedostanete ani jednu SMS, máte úzkostný pocit, že na vás svet zabudol

- o svojom mobile prehlasujete, že má fakt sexy farbu (tvar, anténu )

- ak vám kamarát pošle svoje číslo, musíte uvažovať, koho iného z adresára zmažete, aby ste získali voľné miesto

- posielate si textové správy s kamarátmi, ktorí sedia v tej istej krčme

- predstava dňa bez mobilu je pre vás rovnako strašná ako myšlienka na to, že váš operátor skrachuje a vy budete musieť prejsť k tomu druhému (debilnému!)

- headset máte stále v uchu, ale aj tak kontrolujete, či niekto nevolal

- poznáte naspamäť technické parametre vášho prístroja.

- jediné, na čo sa ohľadom svojho mobilu sťažujete, je, že headset počas spánku tlačí v uchu

- rozzúri vás, ak má niekto rovnaké zvonenie

- miesto dovolenky vyberáte podľa sily signálu

- posmievate sa ľudom s horšími mobilmi