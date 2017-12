Dungeons - orgie v podzemí

19. jan 2011 o 18:00 Ján Kordoš

Máme radi staršie hry, s ktorými sme strávili pri počítačoch desiatky hodín. Nebudeme sa pozerať ani príliš do minulosti, postačí nám pohľad do dôb, kedy nás bavilo byť zlými. Dokonca tými najhoršími. V temnom podzemí sme hĺbili tunely medzi kobkami, najímali si dominantné slečny v latexovom oblečení, hladili rohaté potvorky. A samozrejme sme nespratníkov – alebo ak chcete kladných hrdinov, ktorí sa rozhodli získať poklad – naučili, že v podzemí je pánom niekto iný a nepomôže im ani naleštená zbroj. Dungeon Keeper. Dve slová, po ktorých nám je fajn.

Dungeons od nemeckých vývojárov z RealmForge Studios si berie za vzor práve vyššie uvedenú hernú klasiku. Základný nápad je totožný a kde sa tvorcovia inšpirovali, nepopierajú ani oni sami. V podzemí sa nachádza srdce dungeonu – váš životne dôležitý orgán, ktorý musíte chrániť pred nepriateľmi. Tí sa naopak snažia nielen napakovať si vlastné vrecká pokladmi, ktoré u vás nájdu, ale zároveň i zničiť zlo raz a navždy. Druhým a nemenej dôležitým miestom na mape strategického Dungeons sa stáva portál, odkiaľ k vám prichádzajú do služby potvory a iné záporné postavičky. Doposiaľ sme stáli na strane dobra, tentoraz sa presúvame na opačnú stranu barikády a naopak bránime zlato pred hrdinskými nájazdmi. Cieľ je teda prostý: ak sa do vašej kobky dostane nepovolaná osoba, treba jej zakrútiť krkom. Nepríde vám to zábavné? To ste stopercentne nehrali Dungeon Keepera.



Príťažlivosť konceptu tkvie v jednoduchých a ľahko pochopiteľných pravidlách stratégie, ktorá sa časom príjemne rozvíja a kombinovaným herných prvkov dokáže hráča naučiť, aby tvoril komplexné podzemné kráľovstvá. A ono to fungovalo na výbornú, nechýbal ani čierny humor. Dungeons na to idú rovnako a predsa odlišne, čo môže hneď spočiatku podkopnúť nohy práve jednoduchosti, ktorá nám dovoľovala postupne nahliadnuť do podzemného kráľovstva a odhaľovať jeho krásy. Keďže podzemie nie je klasickým exteriérom, ktorý sa na nás usmieva z takmer každej strategickej hry, ale ide o prostredie vyplnené, musíme si jednotlivé chodbičky a miestnosti poctivo vykopať, vyhrabať. Jednotlivé misie sú rozdelené do odlišných dungeonov. Niekedy začíname už s niekoľkými pripravenými chodbami a miestami, do ktorých „uložíme“ miestnosti a inokedy si svoje podzemné kráľovstvo budujeme od samého začiatku.

Suroviny, ktoré musíme sledovať, sú v podstate tri. Prestíž, duše a zlato. Nemôžete sa sústrediť len na jednu z nich, či niektorú vynechať, pretože sú nielenže navzájom prepojené, ale pri výraznej absencii jednej z nich sa váš dungeon nebude rozvíjať alebo v tom horšom prípade zanikne. Prestíž je dôležitá z jednoduchého hľadiska: za ňu si kupujete predmety, ktoré vám skrášľujú vaše podzemné kráľovstvo. A čím bude desivejšie, čím bude viac vyčačkané, tým vám stúpa prestíž a prichádzajú k vám silnejší a bohatší nepriatelia a zároveň i pomocníci. Platí i to, že čím viac lákadiel použijete na čoskoro nebohého hrdinu, tým viac bude natešený a doslova nadržaný na bohatstvo, ktoré si od vás vezme. A keď ho potom za rohom klofnete, získate za neho viac ľudských duší akoby ste ho omráčili hneď pri vstupe do podzemia. Ono nejaké tie duše získate aj v prípade, že omráčeného človiečika položíte na škripec a nejakú tú chvíľu ho mučíte. Za získané duše si zabezpečujete nielen nové potvorky, ale aj vybavujete jednotlivé miestnosti, pričom platí, že potvorka chce nielen papať, ale aby sa k vám vôbec prišla pozrieť, musíte ju nalákať na vybranú miestnosť. A zlato je už klasika, to potrebujete v podstate na všetko a pasce sa len tak samé od seba nevyrobia.

video //www.youtube.com/embed/XR0wzP5RvwM

Keď si všetky tieto strategické základy zmiešate dohromady, okoreníte rôznorodými jednotkami, do ktorých sa dokonca môžete prevteliť, pridáte za hrsť RPG prvkov (postavičky budú levelovať), dostanete približný prehľad o tom ako bude hrateľnosť vyzerať. Je to rozhodne niečo iné, než nám vývojári zvyčajne ponúkajú, no dôležité bude vyhnúť sa monotónnosti pri hraní a zachovaní pôsobivej atmosféry. Okopírovať nápady, prípadne ich doplniť o zopár maličkostí, nie je príliš náročné a game dizajn môže držať pokope. Akonáhle vás však hra nedokáže chytiť, vtiahnuť a udržať, ide o priemernú kópiu hernej legendy.

To, že Dungeons nebude obsahovať žiadny multiplayer a sústredíme sa len na osamotené hranie, ešte titulu odpustíme. Či nás začne Dungeons po pár úrovniach nudiť, nebudeme odhadovať, zároveň musíme dúfať, že úroveň humoru nebude typicky záchodová a nevystrieľa si muníciu hneď na začiatku. Prečo v nás vŕta červík pochybností, je samotné spracovanie. Už len to, že grafické spracovanie pôsobí v niektorých prípadoch až príliš umelo a jednotlivé dungeony sú akoby sterilné, dáva žiaľ signál k obavám. Utrpí tým totiž samotná atmosféra hry. Nie, my nechceme prehnane široké chodby, presvetlené miestnosti hrajúce desiatkami pestrých farieb! Chceme viac krvavých orgií a temnoty alebo fireballov osvetľujúcich tmavé kúty chodieb. Všetko samozrejme s istými hranicami a nadhľadom, nepotrebujeme sa brodiť v potokoch krvi. Len v prípade Dungeons nám to celé pripadá, akoby vôbec nevadilo, keby sme rohatého pekelníka vymenili za zelený sliz a kladného hrdinu za pixlu kávy bez kofeínu. Nič by sa nezmenilo, rúbali by sa medzi sebou dva iné objekty. Prostredie ešte ujde, samotné postavy však do podzemia príliš nezapadajú.

Práve v Dungeons totiž musí preraziť na povrch práve atmosféra a jej úlohou je, aby vás vtiahla a pohltila. Inak budeme mať pred sebou tuctovú a po krátkom čase zúfalo monotónnu stratégiu, akých je na trhu dostatok. Zneuctenie legendy alebo solídne pripomenutie si staršieho kultu? Uvidíme o niekoľko týždňov.