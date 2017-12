Žraloky sú zrejme farboslepé

Žraloky nevidia farby. Austrálski vedci k tomuto záveru dospeli po preskúmaní sietnice 17 druhov žralokov. Väčšina z nich vôbec nemala čapíky, ktoré umožňujú farebné videnie.

19. jan 2011 o 16:02 SITA

BRATISLAVA. Austrálski vedci z The University of Queensland a The University of Western Australia zistili, že žraloky sú pravdepodobne farboslepé.

Výsledky svojho výskumu zverejnili v časopise Naturwissenschaften.

Biológovia na čele s Nathanom Scottom Hartom skúmali sietnice 17 druhov žralokov žijúcich v austrálskych vodách.

Zistili, že najčastejším typom buniek u všetkých druhov boli tyčinky, ktoré umožňujú videnie za šera. Čapíky, ktoré umožňujú farebné videnie, objavili iba u siedmich druhov. Navyše vždy šlo len o jeden druh čapíkov vysoko citlivých na jednu vlnovú dĺžku a tým pádom iba na jednu farbu.

Na porovnanie, ľudské oko obsahuje tri druhy čapíkov. Vedci na základe týchto zistení predpokladajú, že ak žraloky nedokážu rozlišovať medzi jednotlivými farbami, musia byť úplne farboslepé.

Podľa Harta môže tento výskum pomôcť pri prevencii pred útokmi žralokov na ľudí a taktiež pri vývoji nových návnad, ktoré by mohli znížiť počet žralokov neúmyselne ulovených do sietí.

"Naša štúdia ukazuje, že žraloky na detekciu objektov pravdepodobne využívajú viac kontrast oproti okoliu než samotné farby. Tento poznatok by mohol napríklad pomôcť pri vývoji odevov na plávanie a surfov, ktoré by boli pre žraloky menej atraktívne," uviedol Hart.

Informáciu zverejnila webová stránka bbc.co.uk.