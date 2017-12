Obedná pauza: Man in Gap

Týmto chlapíkom by ste byť nechceli. V každom leveli má totiž len zopár sekúnd na to, aby si našiel miesto, do ktorého sa vopchá, keď sa strop nebezpečne priblíži k podlahe. Man in Gap.

Ovládanie

Klávesnica - šípky.