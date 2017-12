Byť pirátom je veľmi jednoduché

Boj proti sťahovaniu je neúspešný. Strážci autorských práv hľadajú nových spojencov.

19. jan 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Čo sa nelegálne sťahovalo

Desať najhľadanejších výrazov na jednej z pirátskych sietí 1. inception (film Počiatok)

2. iron man 2 (film)

3. 2010

4. xxx (skratka označuje pornografické filmy)

5. french (francúzsky)

6. avatar (film)

7. dvdrip (pirátske kópie z DVD)

8. despicable me (film ja zloduch)

9. porn (porno)

10. clash of the titans (film Súboj titánov) Desať najviac pirátsky sťahovaných filmov 1. Avatar

2. Kick-Ass

3. Inception (Počiatok)

4. Shutter Island (Prekliaty ostrov)

5. Iron Man 2

6. Clash of the Titans (Súboj Titanov)

7. Green Zone (Zelená zóna)

8. Sherlock Holmes

9. The Hurt Locker (Smrť čaká všade)

10. Salt Zdroj: torrentfreak.com

Firmy sa snažia pirátov zatlačiť cez lobing vo vysokej politike aj miliónové súdne spory.

BRATISLAVA. Nikdy nebolo jednoduchšie stať sa pirátom než dnes. Napríklad cez stránku mladého českého piráta by zvládol vyhľadanie a získanie želaného filmu každý, kto ovláda počítačovú myš a používa internet viac ako pol roka.

Stačí prísť na stránku, kde sú zoradené linky k filmom. Kliknutie na jednu z nich privedie filmového fanúšika na úložisko, čiže server, na ktorom sa nachádza videosúbor.

Mimochodom, práve na tom, že majiteľ stránky sám žiadny nelegálny obsah neskladuje, môže byť postavená obhajoba 16­ročného mladíka z Česka, ktorého polícia pred pár dňami obvinila z pirátstva, pretože si za sťahovanie nechal platiť.

„Išlo len o stránku, ktorá sprostredkovala ďalší obsah. Boli to len linky. Ak z toho mal nejaké príjmy, išlo skôr o daňový únik ako o porušovanie autorského práva,“ povedal pre iDnes.cz vedúci mediálneho odboru Českej pirátskej strany Jaroslav Kučera.

Podobných stránok sú na webe desiatky. Návštevník si iba jednoducho vyhľadá film či muziku a po opísaní kódu z obrazovky spustí sťahovanie. Aj keď nie je registrovaným používateľom, už o pár minút si môže film spustiť. Kedysi by na uloženie jedného filmu čakal celého hodiny, ba i dni. To bolo v časoch, keď sa nelegálne sťahovanie iba stávalo masovou záležitosťou.

Torrenty

Stovky miliónov pirátov začali po zemeguli chodiť po tom, čo zopár programátorov vytvorilo aplikáciu BitTorrent. Stiahnuť do počítača jednoduchý program a prostredníctvom neho vyhľadať a stiahnuť film sa stalo takým jednoduchým, že si ho obľúbili i ľudia, ktorí si dovtedy na nič podobné netrúfli.

No tí, čo poznali pirátske možnosti takzvaných peer-to-peer sietí, vedia, že BitTorrent od nich prevzal jednu kľúčovú vlastnosť: Používateľ nielenže sťahuje obsah z nejakého vzdialeného počítača, ale súčasne umožňuje, aby sa iné vzdialené počítače pripojili k nemu a sťahovali od neho.

Okrem počítačov a malého programu bola potrebná už iba jedna vec – stránka, ktorá obsah všetkých počítačov sústredí a usporiada tak, aby každý našiel to, čo hľadá. Najslávnejšou z nich je Pirate Bay.

Okrem toho, že je kľúčová na orientáciu návštevníka, je i najviac zraniteľným miestom celého systému. Polícia dokázala vypátrať jej majiteľov. Švédske súdy ich odsúdili na miliónové pokuty, no stránka stále funguje. Sťahovanie cez BitTorrent využíva vyše sto miliónov ľudí mesačne.

Útok od boku

Existujú už aj iné príklady úspešne stíhaných, ale ak by sa úspešnosť boja proti pirátstvu merala napríklad počtom stiahnutých filmov, mohol by sa boj nazvať Waterloo, kde sú v pozícii Napoleona vydavateľstvá a polícia.

Piráti sa ťažko sledujú, ešte ťažšie sa im dokazuje vina, a aj keď sa to náhodou podarí, nemá to žiadny vplyv na milióny iných pirátov a dokonca to môže vyvolať odpor tej časti verejnosti, ktorá v živote nič pirátske nespravila. Známy je prípad ženy – slobodnej matky, ktorú americká organizácia na ochranu autorských práv RIAA žalovala o vyše dvestotisíc dolárov za stiahnutie 24 piesní.

Aj preto je ťaženie proti individuálnym pirátom skôr na ústupe. Vydavateľské domy a majitelia autorských práv sa snažia zmeniť bojisko. Dôkazom je napríklad čerstvá snaha Európskej komisie vyvolať verejnú debatu o nových spôsoboch ochrany autorských práv.

Hlavnou témou v debate je prenos zodpovednosti na internetových providerov. Poskytovatelia internetu, akými sú napríklad u nás Orange či UPC, nateraz nemajú zodpovednosť za obsah, ku ktorému umožňujú prístup. Nemajú teda dôvod obsah sledovať, no práve to by sa mohlo zmeniť.

Hoci k verejnej debate vyzvala komisia len tento týždeň, už dnes je jasné, že obhajcovia súčasného stavu majú silný argument – prevádzkovatelia len ťažko budú môcť monitorovať obsah bez toho, aby neporušili niektoré zo súčasných práv na súkromie.

Proti podobným snahám sa už v minulosti postavila verejná mienka aj organizácie strážiace ľudské práva. Aj ak by sa poskytovateľov podarilo zapojiť do potláčania pirátstva, je nepravdepodobné, že by sa kopírovať prestalo. Piráti majú vždy náskok pred pokusmi o ich potlačenie. Riešenie však môže byť na strane vlastníkov práv.

„Najlepšou odpoveďou je spraviť spotrebu médií takou lacnou a jednoduchou, že pre bežného človeka to bude pohodlnejšie, ako ísť cez pirátske stránky. Je to neskutočne ťažké, lebo meníte veľké príjmy v súčasnosti za menšie v budúcnosti, ale ak to nespravíte, vyjde vás to ešte drahšie,“ napísal pre blog All Things Digital Peter Kafka.